Сплата штрафів та електронне судове рішення: у Дії з'являться відразу 3 нових сервіси

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли про нові сервіси, які з'являться у застосунку та порталі Дія. Українці тепер зможуть отримати електронне судове рішення.

Загалом у Дію додадуть відразу 3 нові сервіси. Про це на "Щорічному судовому форумі" заявила керівниця проєктів цифрової трансформації у Мінцифрі Оксана Літвінова.

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Які нові сервіси з'являться у Дії

Після оновлення Дії, громадяни України зможуть отримувати повідомлення про судове засідання, у якому беруть участь. Також українці зможуть отримати електронне судове рішення.

Документ можна буде валідувати або подати до відповідних органів державної влади в електронному форматі.

Крім того, у Дію додадуть можливість для громадян сплачувати штраф за постановою про адміністративне правопорушення.

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