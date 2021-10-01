Загалом у Дію додадуть відразу 3 нові сервіси. Про це на "Щорічному судовому форумі" заявила керівниця проєктів цифрової трансформації у Мінцифрі Оксана Літвінова.
Актуально Українці зможуть друкувати цифрові COVID-сертифікати
Які нові сервіси з'являться у Дії
Після оновлення Дії, громадяни України зможуть отримувати повідомлення про судове засідання, у якому беруть участь. Також українці зможуть отримати електронне судове рішення.
Крім того, у Дію додадуть можливість для громадян сплачувати штраф за постановою про адміністративне правопорушення.
Застосунок Дія: останні новини
- Вакциновані українці можуть отримати свій COVID-сертифікат не лише у додатку Дія на смартфонах, а й на офіційному порталі.
- Кабмін України 15 вересня ухвалив постанову, що дозволила розмитнювати автомобілі онлайн через Дію.
- У Мінцифри анонсували також запуск низки новинок у Дії. Зокрема мовиться й про соцвиплати.