Співзасновник YouTube на знак протесту змінив опис першого відео на платформі

Американський підприємець Джавед Карім, який спільно зі Стівом Ченом і Чадом Херлі заснували YouTube, змінив опис першого відео Me at the zoo, опублікованого в далекому 2005 році. Зробив він це, аби висловити незгоду з одним із нововведень платформи.