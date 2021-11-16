Співзасновник YouTube на знак протесту змінив опис першого відео на платформі

Американський підприємець Джавед Карім, який спільно зі Стівом Ченом і Чадом Херлі заснували YouTube, змінив опис першого відео Me at the zoo, опублікованого в далекому 2005 році. Зробив він це, аби висловити незгоду з одним із нововведень платформи.

Мовиться про лічильник дизлайків. Річ у тім, що керівництво відеоресурсу (компанія Google, яка купила проєкт у засновників ще у 2006 році), оголосило про видалення з інтерфейсу функції відображення відміток "Не подобається". Кількість дизлайків тепер бачитимуть лише автори ролика. Однак не всі задоволені такими змінами.

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Що відомо

Зараз під роликом "Me at the zoo", опублікованому Джаведом Карімом, можна бачити новий текст. У ньому він закликав керівників сервісу прислухатися до думки блогерів.

Коли всі ютубери згодні з тим, що видалення лічильника дізлайків — дурна ідея, ймовірно, так воно і є. Пробуй далі, YouTube,

– написав Джавед Карім.

Перша публікація на YouTube: дивіться відео

Заклик Каріма помітили ЗМІ та глядачі ролика. Судячи з останніх коментарів під відео, багато хто підтримує цю позицію і не хоче, щоб з платформи зникав лічильник.

Ролик, в якому YouTube анонсував зникнення лічильника, за шість днів з моменту публікації набрав 14 тисяч лайків і 143 тисяч дизлайків. Вже до кінця року усі користувачі платформи не зможуть переглянути цей показник.

Карім і раніше негативно оцінював зміни на YouTube, використовуючи опис першого ролика на майданчику. У 2013 році він розкритикував систему коментарів, яка стала вимагати авторизацію в Google+.