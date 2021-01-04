Співробітники Google таємно створили профспілку
226 співробітників Google заявили про створення профспілкової організації. Вона отримала назву "Союз робочих Alphabet" (Google входить до складу Alphabet).
Профспілку вони таємно розробляли останні кілька місяців спільно з організацією "Працівники зв'язку Америки", повідомляє Engadget.
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"Ми об'єднуємося, щоб створити єдиний голос робітників. Ми хочемо, щоб Alphabet була компанією, в якій робітники мають право голосу при прийнятті рішень, які впливають на них і суспільство, в якому вони живуть", – заявили Парул Коул та Чуи Шоу, які стали головним головою і віце-головою "Союзу робітників Alphabet".
Завдання профспілки
Профспілка буде працювати над вирішенням питань, що сприяють організації справедливої робочого середовища.
"Наша профспілка буде працювати над тим, щоб співробітники знали, над чим вони працюють, і могли виконувати свої обов'язки за справедливу оплату, не побоюючись жорстокого поводження, переслідування або дискримінації", – сказано в заяві.
Вона буде відкритою для всіх співробітників Alphabet, незалежно від того, на яких умовах вони працюють.
Приблизно половина співробітників Alphabet – це тимчасові робочі, постачальники та підрядники, які часто отримують нижчу зарплату, меншу кількість пільг у порівнянні з тими, хто працює на постійній основі. Тож організація буде прагнути усунути цю нерівність.
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