226 співробітників Google заявили про створення профспілкової організації. Вона отримала назву "Союз робочих Alphabet" (Google входить до складу Alphabet).

Профспілку вони таємно розробляли останні кілька місяців спільно з організацією "Працівники зв'язку Америки", повідомляє Engadget.

Цікаво Apple програла гучний суд проти стартапу Corellium

"Ми об'єднуємося, щоб створити єдиний голос робітників. Ми хочемо, щоб Alphabet була компанією, в якій робітники мають право голосу при прийнятті рішень, які впливають на них і суспільство, в якому вони живуть", – заявили Парул Коул та Чуи Шоу, які стали головним головою і віце-головою "Союзу робітників Alphabet".

Завдання профспілки

Профспілка буде працювати над вирішенням питань, що сприяють організації справедливої ​​робочого середовища.

"Наша профспілка буде працювати над тим, щоб співробітники знали, над чим вони працюють, і могли виконувати свої обов'язки за справедливу оплату, не побоюючись жорстокого поводження, переслідування або дискримінації", – сказано в заяві.

Вона буде відкритою для всіх співробітників Alphabet, незалежно від того, на яких умовах вони працюють.

Приблизно половина співробітників Alphabet – це тимчасові робочі, постачальники та підрядники, які часто отримують нижчу зарплату, меншу кількість пільг у порівнянні з тими, хто працює на постійній основі. Тож організація буде прагнути усунути цю нерівність.