Співробітники Blue Origin зізналися, що бояться летіти на космічних кораблях власної компанії

Група діючих і колишніх співробітників Blue Origin опублікувала відчайдушного відкритого листа, в якому фахівці заявили, що ніколи не стануть літати на кораблях компанії, оскільки не вважають, що ті досить безпечні.

Мільярдер Джефф Безос, який заснував Blue Origin в 2000 році, відправився у космос на кораблі New Shepard в липні 2021 року й успішно повернувся. Після цього компанія почала продаж квитків на рейси для космічних туристів.

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Черговий політ New Shepard відбудеться вже у жовтні

Очікується, що цивільний екіпаж з чотирьох осіб відправиться у космос 12 жовтня. Blue Origin вже розкрила деяку інформацію про політ та назвала перших двох осіб, які візьмуть у ньому участь.

Про що застерігають працівники Blue Origin

У відкритому листі мовиться, що керівництво аерокосмічного бізнесу нехтує безпекою співробітників для того, щоб "домогтися прогресу для Джеффа" та надмірно форсує новий запуск.

За даними видання Business Insider, відомий тільки один з авторів листа – Олександра Абрамс. Вона свого часу очолювала у компанії службу комунікацій з персоналом. Своєрідне есе було опубліковано на цьому тижні на порталі Lioness, при цьому заявляється, що в його написанні брали участь ще 20 осіб.

Імена невідомі, хоча телеканал CBS News стверджує, що спілкувався з п'ятьома з них. Додатково Blue Origin звинувачують в заохоченні культури сексизму, домагань і нетерпимості до чужих думок.

Корабель New Shepard вважають небезпечним для екіпажу

Відомо, що корабель New Shepard вже зробив 15 успішних польотів без людей на борту і один – з командою, очолюваною самим Безосом.

Ракета має систему екстреної евакуації, здатну відстрілити капсулу з пасажирами подалі від носія у разі можливих інцидентів. Проте, у листі стверджується наступне:

Blue Origin пощастило, що досі нічого не сталося.

Таку думку висловив інженер, який брав участь у написанні есе. Багато з авторів стверджують, що вони б не полетіли на кораблі Blue Origin. Як повідомляє CBS, відповідні побоювання підтвердили й колишні співробітники компанії і заявили, що ніколи б не полетіли на подібних кораблях.

У відкритому листі співробітників також стверджується, що лише у 2018 році в компанії було зроблено понад 1000 доповідей про проблеми з ракетними двигунами, але вони так і не були розглянуті. Крім того, Blue Origin нібито регулярно відхиляла запити на залучення додаткових інженерів, інших співробітників або нові витрати, додаючи завдань командам, занадто маленьким, щоб ефективно виконувати їх.

Реакція Blue Origin на лист співробітників

У відповідь Blue Origin опублікувала власну заяву, згідно з якою Абрамс "була звільнена з вагомих підстав два роки тому після неодноразових попереджень у зв'язку з проблемами, пов'язаними з положеннями про експортний контроль". Сама Абрамс заперечує, що отримувала будь-які попередження.

В Blue Origin також заявили наступне:

Ми дотримуємося стандартів безпеки і вважаємо, що New Shepard – найбезпечніший космічний корабель з коли-небудь розроблених або побудованих.

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Blue Origin покидають фахівці індустрії

Цього літа компанію покинули 17 провідних інженерів, багато хто пішов протягом тижня після польоту Безоса. Причини звільнень невідомі. Згідно з рейтингом компанії Glassdoor, 19% співробітників Blue Origin підтримують свого главу – Боба Сміта. Для порівняння, главу SpaceX Ілона Маска підтримали 92% співробітників, а главу United Launch Alliance Торі Бруно – 77%.