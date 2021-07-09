Минулого місяця Microsoft представила Windows 11, повідомивши, що власники ліцензійних копій Windows 10 (а тепер ще й Windows 7 і Windows 8.1) зможуть безкоштовно оновитися до нової ОС.

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На момент анонсу компанія не повідомила, які версії Windows 11 вона збирається випустити. Ця інформація була виявлена ​​порталом MSPowerUser в базі даних Bluetooth SIG. Остання являє собою організацію, яка приймає стандарти Bluetooth, а також затверджує їх підтримку різними додатками і пристроями.

Перелік версій Windows 11

Загалом список версій Windows 11 повторює той, що у Windows 10, за виключенням деяких випадків. Нова ОС вийде в наступних варіантах:

Windows 11 Home;

Windows 11 Pro;

Windows 11 Pro for Workstations;

Windows 11 Education;

Windows 11 Pro Education;

Windows 11 Enterprise;

Windows 11 Mixed Reality.

Як можна помітити, у списку у ролі повноцінної версії, а не у вигляді спеціальної надбудови, фігурує версія для гарнітури доповненої реальності HoloLens – Windows 11 Mixed Reality.



Перелік версій Windows 11 / Фото MSPowerUser

Водночас Microsoft, судячи з усього, вирішила відмовитися від випуску версій Long-Term Servicing Channel (LTSC) для якої зазвичай заявляється 10-річна підтримка оновлень безпеки. Крім того, в списку відсутня IoT-версія Windows 11 для інтегрованих рішень.

Крім цього, компанія, ймовірно, не планує випускати спеціальну версію Windows 11, аналогічну Windows 10 S з обмеженими функціями. Але не виключено, що у майбутньому подібні варіанти нової ОС, або ж щось на зразок Windows 10X для пристроїв з двома сенсорними екранами, теж з'явиться.

Важливо! Також очікується, що Microsoft випустить спеціальні регіональні версії Windows 11, які не потребуватимуть крипточипа TPM, який у деяких країнах використовувати практично заборонено.