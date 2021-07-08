Xiaomi часто оновлює свої смартфони до актуальних версій Android, однак це стосується далеко не всіх моделей. Не рідко стається так, що смартфони, для яких було анонсовано оновлення, так його і не отримують.
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Саме тому остаточно довіряти переліку не можна навіть якщо компанія підтвердить його офіційно. Втім, власники останніх моделей Xiaomi гарантовано можуть не турбуватися ні про що.
Смартфони Xiaomi, які отримають оновлення до Android 12
До цього переліку увійшли смартфони не лише власного бренду Xiaomi, але і її суббрендів, тому не дивуйтеся, що він вийшов таким великим:
Xiaomi
- Mi 11 / Pro / Ultra
- Mi 11i / 11X
- Mi 11X Pro
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 10S
- Mi Mix Fold
- Mi 11 Lite
- Mi 10 / Pro / Ultra
- Mi 10 Lite 5G / Zoom / Youth
- Mi 10i / Mi 10T Lite
- Mi 10T / 10T Pro
Redmi
- Redmi 10X 5G / 10X Pro
- Redmi Note 9S / 9 Pro / 9 Pro Max
- Redmi Note 9 5G / Note 9T
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 10 / 10s / 10T / 10 5G
- Redmi Note 10 Pro / Pro Max
- Redmi Note 8 2021
- Redmi K30
- Redmi K30 5G / 5G Racing / K30i 5G
- Redmi K30 Pro / Zoom
- Redmi K30 Ultra / K30S Ultra
- Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro + / Gaming
Poco
- Poco F3
- Poco F2 Pro
- Poco F3 GT
- POCO X2 / X3 / X3 NFC / X3 Pro
- Poco M2 / M2 Reloaded / M2 Pro
- Poco M3 / M3 Pro 5G
- Poco C3
Black Shark
- Black Shark 3/3 Pro / 3s
- Black Shark 4/4 Pro
Безумовно, Xiaomi так сильно перемішала назви своїх смартфонів, що лише за номером буває досить складно визначити, до якого покоління належить той чи інший апарат. Проте, що Redmi 9, який вийшов відносно недавно, що Mi Note 10 Lite, що інші моделі цілком могли б оновитися, оскільки пристрої, що вийшли в один рік з ними, оновлення все-таки отримують.
Як Xiaomi оновлює свої смартфони
Xiaomi перестає оновлювати смартфони, які не користуються популярністю, і які вбивають попит на більш нові моделі.
Багато хто не може зрозуміти, як у Xiaomi влаштований принцип вибору пристроїв, власники яких можуть розраховувати на оновлення, а яким, навпаки, не варто нічого очікувати. Однак все насправді доволі просто.
Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 / Фото Xiaomi
Xiaomi віддає перевагу смартфонам, які популярні в міру. Наприклад, Poco F2 або F3. Ці апарати користуються стабільним, нехай і не рекордним попитом, і їх не можна перестати оновлювати просто так.
А ось Redmi Note 9 – надзвичайно популярний смартфон, і Xiaomi точно не потрібно, щоб його аудиторія зростала і далі, тому що в її модельному ряді є новіші пристрої. Його популярність не дає розвиватися новинкам. Тому в інтересах компанії вивести його з перегонів, відмовившись від оновлень.