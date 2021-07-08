Xiaomi часто оновлює свої смартфони до актуальних версій Android, однак це стосується далеко не всіх моделей. Не рідко стається так, що смартфони, для яких було анонсовано оновлення, так його і не отримують.

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Саме тому остаточно довіряти переліку не можна навіть якщо компанія підтвердить його офіційно. Втім, власники останніх моделей Xiaomi гарантовано можуть не турбуватися ні про що.

Смартфони Xiaomi, які отримають оновлення до Android 12

До цього переліку увійшли смартфони не лише власного бренду Xiaomi, але і її суббрендів, тому не дивуйтеся, що він вийшов таким великим:

Xiaomi

Mi 11 / Pro / Ultra

Mi 11i / 11X

Mi 11X Pro

Mi 11 Lite 5G

Mi 10S

Mi Mix Fold

Mi 11 Lite

Mi 10 / Pro / Ultra

Mi 10 Lite 5G / Zoom / Youth

Mi 10i / Mi 10T Lite

Mi 10T / 10T Pro

Redmi

Redmi 10X 5G / 10X Pro

Redmi Note 9S / 9 Pro / 9 Pro Max

Redmi Note 9 5G / Note 9T

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 10 / 10s / 10T / 10 5G

Redmi Note 10 Pro / Pro Max

Redmi Note 8 2021

Redmi K30

Redmi K30 5G / 5G Racing / K30i 5G

Redmi K30 Pro / Zoom

Redmi K30 Ultra / K30S Ultra

Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro + / Gaming

Poco

Poco F3

Poco F2 Pro

Poco F3 GT

POCO X2 / X3 / X3 NFC / X3 Pro

Poco M2 / M2 Reloaded / M2 Pro

Poco M3 / M3 Pro 5G

Poco C3

Black Shark

Black Shark 3/3 Pro / 3s

Black Shark 4/4 Pro

Безумовно, Xiaomi так сильно перемішала назви своїх смартфонів, що лише за номером буває досить складно визначити, до якого покоління належить той чи інший апарат. Проте, що Redmi 9, який вийшов відносно недавно, що Mi Note 10 Lite, що інші моделі цілком могли б оновитися, оскільки пристрої, що вийшли в один рік з ними, оновлення все-таки отримують.

Як Xiaomi оновлює свої смартфони

Xiaomi перестає оновлювати смартфони, які не користуються популярністю, і які вбивають попит на більш нові моделі.

Багато хто не може зрозуміти, як у Xiaomi влаштований принцип вибору пристроїв, власники яких можуть розраховувати на оновлення, а яким, навпаки, не варто нічого очікувати. Однак все насправді доволі просто.



Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 / Фото Xiaomi

Xiaomi віддає перевагу смартфонам, які популярні в міру. Наприклад, Poco F2 або F3. Ці апарати користуються стабільним, нехай і не рекордним попитом, і їх не можна перестати оновлювати просто так.

А ось Redmi Note 9 – надзвичайно популярний смартфон, і Xiaomi точно не потрібно, щоб його аудиторія зростала і далі, тому що в її модельному ряді є новіші пристрої. Його популярність не дає розвиватися новинкам. Тому в інтересах компанії вивести його з перегонів, відмовившись від оновлень.