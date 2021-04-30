Порівняно з іншими темами технології не часто обговорюються в подкастах. Більше контенту цієї тематики можна знайти на ютубі, проте й там усе здебільшого обмежується оглядами техніки й розпаковками.

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Одначе ми таки знайшли україномовні подкаст-шоу про власне технології, а також кілька ютуб-каналів як технологічної, так і суто наукової тематики. Пропонуємо їх невеличку добірку, яку, сподіваємось, оцінять усі небайдужі до питань науки та техніки.

Що послухати про технології

MOYO подкасти

У коротеньких подкастах Сева Приходько стисло й водночас містко розповідає про різноманітні новинки у світі техніки. Останній випуск – про Clubhouse – вийшов у лютому.



Короткі подкасти про новинки технології / Скріншот 24 каналу

Проєкт Інтелект

У цьому подкаст-шоу журналіст Андрій Бродецький та розробник продуктів на базі штучного інтелекту (ШІ) Олександр Гончар обговорюють розробки в галузі Artificial Intelligence та їхній вплив на суспільство. Автори порушують актуальні питання, зокрема про те, наскільки швидко ШІ зможе замінити людину. Останній епізод вийшов у квітні.



Подкаст-шоу про штучний інтелект / Скріншот 24 каналу

Розумні безумці

Подкаст Дмитра Пальчикова про проривні технології, створені українцями, а також про стартапи. Від “Розумних безумців” ви, зокрема, дізнаєтесь:

як створити стартап,

чи реально нині пробитися зі своєю ідеєю в Кремнієвій долині,

як заробити на вільнодумстві.

Дмитро та його гості дають чимало практичних порад про те, як розвинути бізнес, подолавши шлях від ідеї до продукту.



Розумні безумці – провідник у світі стартапів / Скріншот 24 каналу

homo codeus

Це подкаст-шоу – про українців, які працюють у найкрутіших технологічних компаніях світу. Гості розповідають про те:

як їм удалося потрапити на роботу до Google, Amazon, Facebook та інших світових флагманів інформаційного та торговельного бізнесу;

чим їхнє життя за кордоном відрізняється від життя в Україні;

куди рухається світ алгоритмів.

Homo codeus є ідейним продовженням попереднього проєкту з Дмитром Пальчиковим.



Історії українців, які працюють у найбільших технологічних компаніях світу / Скріншот 24 каналу

DOU

Розмовне подкаст-шоу з трьома ведучими: Олексом, Владою та Юрою. Усі троє працюють в IT-індустрії, тож і новини обговорюють із цієї сфери. Серед іншого ви дізнаєтеся тут про те:

що думають ведучі про зарплату айтишників,

як стався витік даних із SoftServe,

як IT впливають на життя кожної людини та світ загалом.

Історії з IT-індустрії від трьох інсайдерів / Скріншот 24 каналу

Кілька порад як комфортно слухати подкасти

Існує чимало додатків для зручного прослуховування подкастів прямо на ваших смартфонах чи інших пристроях, де вам буде зручно.

Користувачам Android сподобається додаток Google Podcasts. Він зручний у користуванні і має усі необхідні функції включно з можливістю завантажити серію подкасту на смартфон і прослухати згодом. Також за допомогою цього додатку можна транслювати подкасти на телевізор.

Додаток Podcast Addict доступний у магазині AppGallery на пристроях від Huawei. За допомогою цього додатка можна слухати подкасти, аудіокниги, радіо, прямі трансляції з різних джерел, включаючи YouTube, SoundCloud і новинні RSS-стрічки.

Які обрати навушники

Прослуховування подкастів не потребує якихось спеціальних навушників, тож не варто витрачати гроші на придбання окремих навушників або дорогих флагманських моделей. Цілком підійдуть середньоб'юджетні навушники, які одночасно можна використовувати для прослуховування музики.

Чудово підійдуть нещодавно анонсовані компанією Huawei безпровідні TWS навушники FreeBuds 4i. Детальніше ознайомитися з навушниками можна за наступними посиланнями:

тут ми підготували повноцінний огляд навушників;

а тут ми описали власний досвід від їх використання у порівнянні з іншими бещпровідними навушниками.

Ціна на FreeBuds 4i – 2399 гривень.

YouTube-канали про науку та всесвіт

Alpha Centauri

Команда ентузіастів створює найрізноманітніші відео про космос. Діапазон тем – від принципів роботи орбітальної механіки до історії шатлів та пояснень на кшталт "що таке екзопланети і як їх шукають".

Звідки безуть енергію космічні апарати: дивіться відео

Клятий раціоналіст

Ведучий Артем Албул розбирає найпоширеніші хибні твердження, а часто й відверту дезінформацію, яка шириться інтернетом. На каналі ви дізнаєтесь:

що не так із "британськими вченими",

чому 10 000 кроків щодня – це не золотий стандарт здоров'я,

що треба знати про ефекти від вакцин та клітинний імунітет.

Отже, мета (ба навіть місія) цього науково-популярного каналу – розвіювати міфи й пропагувати раціоналізм та критичне мислення.

На що здатна радіація: дивіться відео

Довколаботаніка

Небанально про ботаніку розповідає кандидат біологічних наук Олексій Коваленко. На цьому ютуб-каналі ви знайдете цікаві тематичні випуски й дайджести свіжих новин про світ рослин.

М'який робот у Маріанській западині: дивіться відео

Tokar.ua

Адміністратор української "Вікіпедії" Назар Токар присвятив канал новинам та актуальним темам зі світу технологій. Тут ви дізнаєтесь про те, як зробити інтернет-серфінг безпечнішим, та про інші корисні речі.

Чи можна довіряти VPN: дивіться відео

Огляд UA

Уже з назви каналу зрозуміло, що присвячений він оглядам:

ґаджетів,

технічних новинок та новин,

цікавих заходів та подій.

Також тут сила-силенна порад споживачам, які планують придбати ту чи іншу техніку.

Як обрати накопичувач для відеореєстратора: дивіться відео

Не пропустіть В магазинах Huawei стартує продаж нового електромобіля Seres SF5