SpinLaunch протестувала космічну катапульту

Космос стає все ближче до людей, тому багато компаній шукають способи дешевшого виведення корисного вантажу на орбіту. Переважно такі зусилля спрямовані на покращення двигунів та ракет. Але у SpinLaunch мають інший підхід – катапульта.

Ідея проєкту досить проста – беремо велетенську центрифугу та розкручуємо в ній спеціальний носій з корисним вантажем. Розкрутивши апарат достатньо, ним буквально пожбурять у стратосферу, де носій увімкне власні двигуни, які й виведуть його на орбіту. Катапульта-центрифуга фактично виконуватиме роль першого ступеня ракети. 9 листопада 2021 року стало відомо про випробування, які відбулися 22 жовтня 2021 року.

Читайте на сайті Американський стартап тестує гігантську центрифугу для запуску ракет

Центрифуга з вакуумним ущільненням розкрутила спеціальну ракету до швидкості, яка у кілька разів більша за швидкість звуку, а потім відправила у вільний політ. Відзначається, що тестовий балістичний прискорювач, ймовірно, досягнув висоти 3 кілометри.

Сама ж центрифуга-катапульта – це тестовий варіант робочої, яка буде побудована. Головним чином її відрізняють розміри – діаметр складає 33 метри, а розміри робочої моделі мають бути значно більшими, близько 100 метрів.

Перевантаження під час тестів сягнуло позначки близько 500 – 600g. Поки лишається незрозумілим, який корисний вантаж взагалі може витримати такі навантаження. Це актуально також тому, що робоча модель центрифуги матиме більший діаметр, тому, відзначають спеціалісти, перевантаження будуть ще більшими.