Meta представила Sphere – відкрите джерело знань, яке використовуватиме навіть "Вікіпедія"

Компанія Meta представила інструмент Sphere. Це джерело знань, що ґрунтується на загальнодоступних даних і використовує відкритий механізм пошуку за ними.

Звичні пошукові системи використовують метод ранжування результатів, наприклад, занижуючи позиції інформації від користувачів на користь офіційних джерел.

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Як працює система Meta

Sphere використовує неструктуровану та невідфільтровану базу знань CCNet, що складається зі 134 мільйонів інтернет-сторінок. Оскільки алгоритм пошуку Sphere відкритий, під кожну задачу його можна налаштувати самостійно.

Першим користувачем Sphere стала "Вікіпедія". Автоматизований інструмент допоможе ідентифікувати інформацію у статтях, на які відсутні цитати. Поки що взаємодія інтернет-енциклопедії та алгоритму перебуває на стадії тестування.

Чому це корисно

Ви, мабуть, не раз чули про те, що люди жартома редагують сторінки у "Вікіпедії". Також це роблять умисно для викривлення та поширення неправдивої інформації. Це суттєво впливає на достовірність інформації на "Вікіпедії". Новий інструмент Sphere покращить ситуацію з такими матеріалами.

Також Sphere може мати ще більшу цінність як інструмент SEO, виявляючи та попереджаючи власників веб-сторінок про непрацюючі або помилкові посилання, що може допомогти забезпечити краще зіставлення даних для контекстуального зіставлення релевантних запитів.

Автоматизована система, здатна попереджати адміністраторів сайтів про проблемні посилання, може бути надзвичайно цінною і може покращити ширший потік інформації в інтернеті та її точність, сприяючи створенню кращої екосистеми даних.