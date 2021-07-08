Космічні човники виконували свою роботу від 12 квітня 1981 року, коли відбувся старт сумнозвісно шаттлу Columbia. Всього було побудовано 5 екземплярів шаттлів, які здійснили польоти в космос. Два з них, Challenger та Columbia, зазнали аварії, внаслідок чого загинули 14 людей. Шаттли вивели безліч супутників та автоматичних міжпланетних станцій в космос, ремонтували супутники та повертали їх на Землю, на їхньому борту було проведено тисячі наукових експериментів. Саме за допомогою шаттлів була побудована Міжнародна космічна станція, яка не була б такою масивною без цих чудових космічних ракетопланів. Старт "Атлантіса" 8 липня 2011 року став 135 та останнім польотом човника.

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Старт космічного човника Atlantis: дивитись відео онлайн

Підбірка разючих фотографій з останньої місії шаттла Atlantis



Плакат місії / Фото NASA

Екіпаж космічного шаттла Atlantis в місії Space Transportation System-135 (STS-135):

Крістофер "Кріс" Фергюсон – командир екіпажа. Для нього це був уже третій космічний політ.

Дуглас "Даг" Герлі – пілот. Для нього це був другий політ. Видається символічним, що Даг закінчив епоху шаттлів у місії STS-135 та відкрив нову сторінку пілотованої програми США у місії SpaceX DM-2.

Сандра Маґнус – спеціаліст місії. Для неї це був четвертий космічний політ.

Рекс Вальгайм – спеціаліст місії. Для астронавта це був третій космічний політ.

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Цілі місії STS-135

Шаттл Atlantis мусив доставити на Міжнародну космічну станцію додаткове та наукове обладнання для подальшого функціонування станції, а також різноманітні припаси. Окрім того, потрібно було вивести на орбіту мініатюрний супутник PSSC-2 на якому тестувалися демонстративні технології сонячних панелей Picos Satellite 2.

Фотографії з місії STS-135



Space Shuttle Atlantis готовий до старту / Фото NASA



Територія довкола Космічного центру Кеннеді пильно охороняється, особливо – перед запуском / Фото NASA



За кілька секунд до запалювання маршових двигунів / Фото NASA

За декілька секунд до початку роботи трьох головних рідиннопаливних двигунів під шаттлом починають бити іскри. Вони потрібні для того, щоб спалювати водень, який просочується назовні перед початком роботи двигунів. Якщо цього не зробити, його може скупчитися забагато прямо під космічним човником, а це може призвести до вибуху. Така система називається "Система гарантованого допалювання водню".

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Старт успішний / Фото NASA



Зовнішній паливний бак від'єднується вже після того, як були від'єднані два бокові прискорювачі SRB / Фото NASA



На передньому плані розташований стикувальний механізм, який називається APAS-95 (Androgynous Peripheral Attach System) / Фото NASA

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Додати на шаттли "вікна заднього огляду" було чудовою ідеєю / Фото NASA



МКС та Місяць, сфотографовані з борту "Атлантіса" / Фото NASA

Після аварії шаттла Columbia 1 лютого 2003 року екіпаж МКС мусив пильно роздивлятися шаттл після зближення. Астронавти ретельно фотографували космічний човник, щоб виявити найменші ушкодження, які могли виникнути під час старту.

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Вид на Atlantis з борту МКС / Фото NASA

У багажному відсіку шаттла розташовувався багатоцільовий модуль матеріально-технічного забезпечення "Рафаелло". У такий модуль клали усе необхідне оснащення для екіпажа МКС. За допомогою роботизованого маніпулятора "Рафаелло" від'єднувався від шаттла та під'єднувався до МКС.



Шаттл та Карибські острови / Фото NASA Шаттл та Карибські острови / Фото NASA



Шаттл фотографували зі всіх сторін / Фото NASA



Три маршеві двигуни RS-25 / Фото NASA



Тепер час за роботу, адже треба перемістити блок помпи у вантажний відсік шаттла / Фото NASA



Робота не припиняється навіть вночі, яка наступає дуже швидко / Фото NASA



Астронавти пропрацювали у космосі понад 6 годин / Фото NASA



Разюча краса природи та людської техніки / Фото NASA



Робота виконана і час додому: екіпаж МКС зробив цю світлину, на якій видно вхід "Атлантіса" в атмосферу / Фото NASA



Майже торкається посадкової смуги / Фото NASA



За мить до приземлення / Фото NASA



Після останнього польоту Atlantis знайшов прихисток у Космічному центрі Кеннеді, де його можуть відвідати всі охочі / Фото NASA