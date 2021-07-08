Космічні човники виконували свою роботу від 12 квітня 1981 року, коли відбувся старт сумнозвісно шаттлу Columbia. Всього було побудовано 5 екземплярів шаттлів, які здійснили польоти в космос. Два з них, Challenger та Columbia, зазнали аварії, внаслідок чого загинули 14 людей. Шаттли вивели безліч супутників та автоматичних міжпланетних станцій в космос, ремонтували супутники та повертали їх на Землю, на їхньому борту було проведено тисячі наукових експериментів. Саме за допомогою шаттлів була побудована Міжнародна космічна станція, яка не була б такою масивною без цих чудових космічних ракетопланів. Старт "Атлантіса" 8 липня 2011 року став 135 та останнім польотом човника.
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Старт космічного човника Atlantis: дивитись відео онлайн
Підбірка разючих фотографій з останньої місії шаттла Atlantis
Екіпаж космічного шаттла Atlantis в місії Space Transportation System-135 (STS-135):
- Крістофер "Кріс" Фергюсон – командир екіпажа. Для нього це був уже третій космічний політ.
- Дуглас "Даг" Герлі – пілот. Для нього це був другий політ. Видається символічним, що Даг закінчив епоху шаттлів у місії STS-135 та відкрив нову сторінку пілотованої програми США у місії SpaceX DM-2.
- Сандра Маґнус – спеціаліст місії. Для неї це був четвертий космічний політ.
- Рекс Вальгайм – спеціаліст місії. Для астронавта це був третій космічний політ.
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Цілі місії STS-135
Шаттл Atlantis мусив доставити на Міжнародну космічну станцію додаткове та наукове обладнання для подальшого функціонування станції, а також різноманітні припаси. Окрім того, потрібно було вивести на орбіту мініатюрний супутник PSSC-2 на якому тестувалися демонстративні технології сонячних панелей Picos Satellite 2.
Фотографії з місії STS-135
Space Shuttle Atlantis готовий до старту / Фото NASA
Територія довкола Космічного центру Кеннеді пильно охороняється, особливо – перед запуском / Фото NASA
За кілька секунд до запалювання маршових двигунів / Фото NASA
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Зовнішній паливний бак від'єднується вже після того, як були від'єднані два бокові прискорювачі SRB / Фото NASA
На передньому плані розташований стикувальний механізм, який називається APAS-95 (Androgynous Peripheral Attach System) / Фото NASA
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Додати на шаттли "вікна заднього огляду" було чудовою ідеєю / Фото NASA
МКС та Місяць, сфотографовані з борту "Атлантіса" / Фото NASA
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Вид на Atlantis з борту МКС / Фото NASA
Шаттл фотографували зі всіх сторін / Фото NASA
Три маршеві двигуни RS-25 / Фото NASA
Тепер час за роботу, адже треба перемістити блок помпи у вантажний відсік шаттла / Фото NASA
Робота не припиняється навіть вночі, яка наступає дуже швидко / Фото NASA
Астронавти пропрацювали у космосі понад 6 годин / Фото NASA
Разюча краса природи та людської техніки / Фото NASA
Робота виконана і час додому: екіпаж МКС зробив цю світлину, на якій видно вхід "Атлантіса" в атмосферу / Фото NASA
Майже торкається посадкової смуги / Фото NASA
За мить до приземлення / Фото NASA
Після останнього польоту Atlantis знайшов прихисток у Космічному центрі Кеннеді, де його можуть відвідати всі охочі / Фото NASA