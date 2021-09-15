Як відомо, цей вірус дозволяє без відома власника смартфона читати його SMS і електронну пошту, переглядати список дзвінків, а також прослуховувати їх, вмикати мікрофони та камери, відстежувати розташування, дивитися фотографії, копіювати персональні дані, читати вміст навіть захищених месенджерів на кшталт WhatsApp, Telegram і Signal та багато іншого. У випадку зі смартфонами Apple, вразливість криється у фірмовому месенджері iMessage.

Цікаво Німецька поліція таємно використовувала програму для зламування смартфонів Pegasus

На що здатен новий Pegasus

Зламу піддаються навіть нові моделі смартфонів.

Спосіб, яким спецслужби отримують доступ, називають методом "нульового кліка".

Він особливий тим, що від самого користувача не вимагається жодних дій.

Йому лише необхідно отримати певне конкретне повідомлення на смартфон і навіть не обов'язково його відкривати.

Як пише джерело, у березні в руках дослідників опинився смартфон одного з саудівських дисидентів. Проаналізувавши iPhone, вони дійшли висновку, що зламали його за допомогою нової версії Pegasus. Таким чином у Citizen Lab опинився фрагмент коду програми, що допомогло зрозуміти механізм її роботи.

Результатами канадська організація поділилася з Apple на початку вересня, і вже 13 числа компанія випустила патчі безпеки для iOS 14.8 і iPadOS 14.8, які, ймовірно, покликані залатати діри в системі. Однак не факт, що це допоможе зупинити Pegasus. Компанія не знала про цю так звану вразливість нульового дня. Тому немає гарантій, що в арсеналі NSO Group не знайдеться інших шляхів проникнення в систему.