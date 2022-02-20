Спалахи на Сонці не припиняються з початку лютого: що відбувається та чим це загрожує Землі

Останні кілька тижнів наша зірка пережила серію гігантських спалахів, у результаті яких плазма розлетілася космосом. Можливо, наймасштабнішим був потужний викид корональної маси 15 лютого.

За оцінками, цей спалах належить до найпотужнішої категорії, на яку здатне Сонце, – X-класу. На щастя, він був спрямований у протилежну від Землі сторону, тому геомагнітної бурі очікувати не варто.

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Що відбувається

Причина у тому, що Сонце нарощує активність на шляху до сонячного максимуму.

Це означає, що ми можемо очікувати геомагнітні шторми в найближчому майбутньому внаслідок інших спалахів.

Коронарним викидам Сонця зазвичай потрібно кілька днів, щоб досягти Землі.

За даними ресурсу Space Weather, що відстежує сонячну активність, Сонце спалахувало щодня протягом лютого, а в деякі дні спостерігалося відразу по кілька спалахів.

Другими за потужністю вважаються спалахи класу М: такі були зафіксовані 12, 14 і 15 лютого. Решта – слабшої категорії.

У січні було п'ять спалахів класу M.

Геомагнітна буря, яка нещодавно пошкодила 40 супутників Starlink , послідувала за спалахом класу M, яка сталася 29 січня. Через це компанія не змогла запустити їх. Супутники згодом увійшли в атмосферу Землі та згоріли, не досягаючи поверхні

І хоча все це може звучати дещо тривожно, ця ситуація цілком нормальна, тому хвилюватися причин немає. Зірка нарощує свою активність на шляху до максимуму — найбільш динамічної частини свого 11-річного циклу. Цей цикл заснований на русі магнітного поля Сонця, яке перевертається кожні 11 років, при цьому північний і південний магнітні полюси міняються місцями.

Останній сонячний мінімум зафіксований у грудні 2019 року. Сонячний максимум очікується приблизно в липні 2025 року.