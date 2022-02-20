За оцінками, цей спалах належить до найпотужнішої категорії, на яку здатне Сонце, – X-класу. На щастя, він був спрямований у протилежну від Землі сторону, тому геомагнітної бурі очікувати не варто.

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Що відбувається

Причина у тому, що Сонце нарощує активність на шляху до сонячного максимуму.

Це означає, що ми можемо очікувати геомагнітні шторми в найближчому майбутньому внаслідок інших спалахів.

Коронарним викидам Сонця зазвичай потрібно кілька днів, щоб досягти Землі.

За даними ресурсу Space Weather, що відстежує сонячну активність, Сонце спалахувало щодня протягом лютого, а в деякі дні спостерігалося відразу по кілька спалахів.

Другими за потужністю вважаються спалахи класу М: такі були зафіксовані 12, 14 і 15 лютого. Решта – слабшої категорії.

У січні було п'ять спалахів класу M.

До речі. Геомагнітна буря, яка нещодавно пошкодила 40 супутників Starlink, послідувала за спалахом класу M, яка сталася 29 січня. Через це компанія не змогла запустити їх. Супутники згодом увійшли в атмосферу Землі та згоріли, не досягаючи поверхні.

І хоча все це може звучати дещо тривожно, ця ситуація цілком нормальна, тому хвилюватися причин немає. Зірка нарощує свою активність на шляху до максимуму — найбільш динамічної частини свого 11-річного циклу. Цей цикл заснований на русі магнітного поля Сонця, яке перевертається кожні 11 років, при цьому північний і південний магнітні полюси міняються місцями.

Останній сонячний мінімум зафіксований у грудні 2019 року. Сонячний максимум очікується приблизно в липні 2025 року.