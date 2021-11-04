Спалахи невідомого походження на далекій кометі

Комети відомі більшості людей як льодяні тіла, які під час наближення до Сонця утворюють гарні хвости. Та деякі такі тіла можна знайти набагато далі, наприклад, за орбітою Юпітера.

Комета 29P/Schwassmann-Wachmann була відкрита ще у 1927 році. Виявилося, що об'єкт рухається орбітою, яка розташована між орбітами Юпітера та Сатурна. Вже пізніше комета 29P/Schwassmann-Wachmann була зарахована до малодослідженої категорії тіла, які називаються кентаври.

Читайте за темою Нова місія за орбіту Юпітера розкриє таємницю формування деяких комет

Рух комети 29P/Schwassmann-Wachmann у просторі: дивитись відео

Дивні спалахи на кометі

Всю історію спостережень за кометою 29P/Schwassmann-Wachmann на ній спостерігали дивні спалахи, коли навколо ядра утворювалася комета кома, що спричиняло різке підняття яскравості космічного тіла у сотні та тисячі разів. Середня кількість таких подій – 7,3 спалахів на рік, а відбуваються вони безсистемно.

Оскільки комета відноситься до так званих кентаврів, – маловивчених космічних тіл, орбіти яких розташовані між орбітами Юпітера та Сатурна – про неї мало що відомо. Наприклад, що стає причиною спалахів?

Очевидно, що це не сублімація водяного льоду, адже 29P/Schwassmann-Wachmann має орбіту, яка розташована повністю за "сніговою лінією". Та може виявитися, що це викиди вуглекислого газу, "лінія замерзання" якого починається ближче до орбіти Сатурна.

Також цілком можливо, що причиною регулярних викидів речовини є екзотичний кометний кріовулканізм. Про це свідчить те, що викиди речовини відбуваються приблизно в одних й тих самих регіонах 60-кілометрового кометного ядра. Вчені припускають, що причиною цього є метан, який існує в надрах комети під тиском. З часом він починає плавитися та вивільняється через кріовулкани разом із вуглекислим газом та азотом. Взаємодія газів виділяє тепло, тому процес плавлення продовжується, що породжує нові спалахи.