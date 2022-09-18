Сонячний спалах, який класифікується як М8 у другій за енергією категорії спалахів, на деякий час вивів з ладу короткохвильовий радіозв'язок на територіях Землі повернутих в бік Сонця. Радіоаматори в Африці і на Близькому Сході могли відчувати спотворення сигналу протягом однієї години після спалаху.

Не пропустіть Росія заявила, що приватні супутники є "законною ціллю" під час війни: що це означає

Попереду геомагнітна буря

Британське метеорологічне бюро Met Office прогнозує, що надалі залишається ймовірність подальших спалахів, перш ніж сонячна пляма AR3098 повністю зникне за лімбом (краєм видимого диска Сонця). Викид корональної маси (ВКМ), сплеск зарядженої плазми з верхніх шарів атмосфери Сонця, корони, міг супроводжувати спалах і, можливо, прямує до Землі. Якщо це так, то на планеті може статися геомагнітна буря наприкінці вихідних.

У четвер, 15 вересня, був ще один, слабший спалах, пов'язаний з ВКМ, який все ще аналізується на предмет його потенціалу потрапляння на Землю і впливу на неї. Все це може бути гарною новиною для мисливців за полярними сяйвами, оскільки вражаючі полярні сяйва можуть стати сильнішими і більш видимими далі від звичайних для них районів.

Яка зараз погода на Сонці

Після того, як сонячна пляма AR3098 остаточно зникне, що, як очікується, станеться пізніше протягом вихідних, сонячна погода дещо втихомириться. Зараз на поверхні Сонця видно ще три сонячні плями, і всі вони "виглядають стабільними і відносно простими в магнітному відношенні", повідомили в Метеорологічному управлінні. Прогнозисти космічної погоди наразі не виявляють жодної підозрілої активності, яка могла б сигналізувати про наближення інших активних сонячних плям.

Вам буде цікаво Сонячні язики: що таке викиди корональної маси Сонця, як вони утворюються і чому небезпечні

Також наразі на Сонці спостерігається корональна діра – отвір у магнітних силахових лініях, з якого дме сонячний вітер з більшою швидкістю, ніж зазвичай, що може сприяти полярному сяйву у вищих широтах. Очікується, що весь сонячний вітер і ВКМ разом узяті не викличуть більше, ніж незначну геомагнітну бурю, а це означає, що технології електро- і радіозв'язку на Землі не повинні зазнати жодних порушень.