Спалах COVID-19 на заводі Ілона Маска SpaceX: захворіло понад 100 людей

Американське видання Los Angeles Times написало про спалах COVID-19 на заводі SpaceX, компанії Ілона Маска. Повідомляють про понад сто хворих.

Про це стало відомо зі звіту Департаменту охорони здоров’я округу Лос-Анджелес. Організація оприлюднила висновки по захворюваності в цілому регіоні й серед іншого вказала дані про спалах у SpaceX.

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Що відбувається у SpaceX

Дані опублікували 19 грудня, однак коли почався різкий ріст захворювань, неясно. Загалом ЗМІ повідомили про 132 позитивні тести на COVID-19. Як свідчать судові документи, станом на травень на заводі в Готорні працювало 5972 співробітники.

Як пише видання, епіцентром спалаху стала корпоративна штаб-квартира SpaceX. Судячи з усього, керівництво не зупиняло роботу підприємства.

Таблиця Департаменту також дає можливість порівняти кількість хворих:

Можна побачити, що з усіх перерахованих компаній регіону, SpaceX постраждала найбільше.

На другому місці за кількістю хворих – компанія FedEx , яка займається поштовими послугами.

, яка займається поштовими послугами. Також серед лідерів Northrop Grumman – американська військово-промислова компанія, що працює в галузі електроніки та інформаційних технологій, суднобудуванні, авіакосмічній галузі.

Нагадаємо, завод SpaceX у Готорні займається будівництвом ракет Falcon 9 і капсул Dragon. Спалах коронавірусу збігся з досить напруженим місяцем запусків. У грудні компанія здійснила вже чотири запуски.