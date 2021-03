Компанія SpaceX за допомогою ракети-носія Falcon 9 здійснила запуск чергової партії з 60 супутників зв'язку у рамках місії Starlink 22. Очевидно SpaceX набрала хороший темп запусків, адже це вже четвертий запуск у рамках Starlink за місяць.

Перший ступінь Falcon 9, який брав участь під час запуску у цій місії, раніше був застосований у п'яти пусках. Після успішного запуску перший ступінь здійснив заплановану посадку на баржу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані.

Усі 60 супутників приблизно через годину після запуску відділилися від верхнього ступеня. Обтічники корисного навантаження також раніше вже брали участь у запуску та використовувалися повторно.

Інші запуски Starlink у березні

Раніше у цьому місяці відбулося вже три місії Starlink: 4 березня, 11 березня і 14 березня. Під час попереднього старту був поставлений рекорд з повернення одного й того ж першого ступеня на Землю: ця процедура була вперше проведена дев'ятий раз. Нагадаємо: до капітального ремонту ступінь повинен відпрацювати 10 запусків, а загальний закладений інженерами SpaceX ресурс теоретично сягає 100 місій.

Тестування інтернету Starlink

Наразі клієнти Starlink, які беруть участь у програмі бета-тестування інтернету Starlink, отримують комплект, який містить тарілкову антену і маршрутизатор Wi-Fi для бездротового супутникового підключення до інтернету. У США стартовий комплект коштує 500 доларів при щомісячній абонентській платі 100 доларів, але програма діє вже у багатьох країнах.



SpaceX збирається побудувати завод Starlink у Техасі, а також розгорнути супутникові послуги до кінця року у 25 країнах. Компанія також нещодавно подала заявку на забезпечення доступу до супутникового інтернету для рухомих об'єктів.