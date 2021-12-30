У SpaceX знову проблеми: що стоїть на заваді польоту Starship

Слова "проблеми", "затримка" та "Starship" скоро стануть синонімами. Це й не дивно, якщо враховувати постійні перенесення першого орбітального польоту прототипа космічного корабля.

Навколо Starbase, яку консерватори вперто називають Бока-Чика, досі точить своєрідна боротьба. Річ у тому, що орбітальні запуски з цього містечка SpaceX проводити не може, поки не завершаться публічні обговорення та екологічна експертиза. А її результати постійно затримувалися. Ба більше, якщо оцінка виявиться невтішною, SpaceX взагалі буде заборонено проводити запуски з цього узбережжя. Що ж, цього разу нічого нового – результати знову затримують.

Читайте на сайті Допомога на відстані: яким має бути сучасне обслуговування клієнтів

Що зараз відбувається на Starbase: дивіться відео онлайн

Детальніше про затримку

Раніше глава SpaceX Ілон Маск говорив, що перший орбітальний політ точно не відбудеться до кінця 2021 року. Проблема була все у тій же екологічній експертизі, яку проводить Федеральне управління цивільної авіації (Federal Aviation Administration, FAA), а точніше – у швидкості її робити. FAA отримало понад 18 тисяч письмових звернень від громадян і їй потрібний був час, щоб цю інформацію опрацювати.

Невдовзі з'явилася нова заява Маска. Мільярдер говорив, що сподівається провести у грудні 2021 року кілька тестів й здійснити перший орбітальний запуск Starship уже в січні 2022 року. Статичні вогневі випробування та інші тести проводилися у грудні 2021 року успішно. Але тепер точно зрозуміло, що у січні 2022 року орбітальний політ не відбудеться.

Знову екологічна експертиза

У FAA заявили 28 грудня 2021 року, що Управління не встигає виконати експертизу у зазначений термін до 31 грудня 2021 року. "Не встигає" – це слабо сказано, адже FAA повідомило, що їм потрібно ще щонайменше два місяці. Затримка знову пов'язана з тим, що Управління цивільної авіації не встигає опрацювати тисячі коментарів, які отримали від громадян. Тому можна сміливо говорити, що перший орбітальний політ відбудеться точно не раніше березня 2021 року.