Starlink подала заявку на забезпечення доступу до супутникового інтернету для рухомих об'єктів

Не так давно Ілон Маск у своєму твітері схвалив ідею створення портативної версії обладнання для роботи з супутниковим інтернетом Starlink. Судячи з документів, поданих до Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), подібним обладнанням планується оснащувати наземні транспортні засоби, а також морські судна і літаки.

Подана в FCC заявка дозволяє Starlink отримати ліцензію на організацію доступу до інтернету через супутникову мережу для рухомих транспортних засобів, що переміщуються по землі, воді й повітрю.

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Розвиток системи супутникового інтернету Starlink

Як раніше зазначав Ілон Маск, Зона покриття у підсумку повинна охопити всю планету. Щодо наземних транспортних засобів наразі мовиться про територію США. Морські судна й літаки зможуть працювати у мережі Starlink при знаходженні за межами США, включаючи міжнародні води й повітряний простір інших країн.

За задумом Starlink, новий сервіс дозволить клієнтам забути про існування зон, де відсутня можливість доступу до ресурсів глобальної мережі. Перевагами супутникового зв'язку зможуть скористатися як корпоративні клієнти, так і приватні. Перед компанією Tesla даний сервіс відкриває особливі перспективи, адже автомобілі майбутнього не зможуть повноцінно функціонувати без доступу до інтернету.

Власники однойменних електромобілів у разі підключення до мережі Starlink зможуть забути про проблеми з роумінгом і наявності зон невпевненого прийому при пересуванні по відкритій місцевості. Залишиться лише вирішити проблему наявності перешкод в умовах щільної міської забудови, при знаходженні у підземних паркінгах та тунелях. Найімовірніше, в даному випадку супутниковий інтернет буде використовуватися в поєднанні з дублюючим каналом стільникового зв'язку.