Запуск пройшов успішно, приблизно через дев'ять хвилин після старту перший ступінь ракети-носія повернувся на Землю, здійснивши посадку на спеціальну плавучу платформу під назвою Of Course I Still Love You. Перший ступінь вже восьмий раз був успішно повернений на поверхню Землі.
Цікаво Новий рекорд SpaceX: ступінь приземлилася десятий раз
Старт ракети Falcon 9 / Скриншот трансляції
Чим цікавий черговий запуск супутників Starlink
- Для SpaceX цей пуск став 15 у цьому році, а за останні кілька тижнів це вже третій запуск супутників Starlink.
- Конкретний запуск відрізняється від інших, оскільки крім власних супутників зв'язку SpaceX відправила у космос два апарати сторонніх компаній.
- Після чергового успішно запуску на орбіті стало більше ніж 1600 супутників зв'язку Starlink, причому у SpaceX є дозвіл на виведення у космос ще тисячі апаратів.
- Супутники Starlink будуть використовуватися для надання широкосмугового інтернет-доступу користувачам з усього світу, у тому числі у важкодоступних та віддалених регіонах.
- Зараз мережа Starlink перебуває на етапі бета-тестування, а її комерційне використання має розпочатися пізніше у цьому році.
Не пропустітьSpaceX планує тестовий орбітальний політ космічного корабля Starship з Техасу на Гаваї