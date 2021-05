Запуск пройшов успішно, приблизно через дев'ять хвилин після старту перший ступінь ракети-носія повернувся на Землю, здійснивши посадку на спеціальну плавучу платформу під назвою Of Course I Still Love You. Перший ступінь вже восьмий раз був успішно повернений на поверхню Землі.

Старт ракети Falcon 9 / Скриншот трансляції

Чим цікавий черговий запуск супутників Starlink

Для SpaceX цей пуск став 15 у цьому році , а за останні кілька тижнів це вже третій запуск супутників Starlink.

, а за останні кілька тижнів це вже третій запуск супутників Starlink. Конкретний запуск відрізняється від інших, оскільки крім власних супутників зв'язку SpaceX відправила у космос два апарати сторонніх компаній .

. Після чергового успішно запуску на орбіті стало більше ніж 1600 супутників зв'язку Starlink , причому у SpaceX є дозвіл на виведення у космос ще тисячі апаратів.

, причому у SpaceX є дозвіл на виведення у космос ще тисячі апаратів. Супутники Starlink будуть використовуватися для надання широкосмугового інтернет-доступу користувачам з усього світу, у тому числі у важкодоступних та віддалених регіонах.

Зараз мережа Starlink перебуває на етапі бета-тестування, а її комерційне використання має розпочатися пізніше у цьому році.

