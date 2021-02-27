SpaceX застосує морський космодром в проєкті Starship до кінця року

Засновник SpaceX сподівається, що поява корабля нового покоління Starship докорінно змінить космонавтику і дозволить не лише відправляти вантажі і колоністів на Марс, але і здійснювати регулярні рейси тут, на Землі, скоротивши час трансконтинентальних перельотів до півгодини. Але ракетам треба звідкись злітати, а гуркіт їх двигунів виключає розміщення космодромів поблизу міст.

Рішенням можуть стати плавучі космодроми. Їх прототипом стануть куплені SpaceX дві морські бурові платформи. Маск заявив, що зліт Starship з однією з них відбудеться до кінця року.

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На початку року стало відомо, що SpaceX ще влітку 2020 року придбала дві надглибоководні установки для буріння нафтових свердловин, щоб переобладнати їх під морські стартові майданчики. Раніше Ілон Маск вже говорив про те, що хоче перенести космодром з території штату Техас у прибережні води, щоб не турбувати шумом від запусків космічних кораблів Starship навколишніх жителів.

Дві куплені нафтові платформи розташовані в Мексиканській затоці неподалік від Браунсвілл, де знаходиться інженерний комплекс SpaceX і звідки зараз злітають прототипи майбутнього Starship. Вони були відразу після покупки офіційно перейменовані у Фобос та Деймос на честь двох місяців Марса.

Використання нафтових платформ як стартових майданчиків

Маск написав у твітері, що SpaceX може почати обмежено використовувати одну з цих платформ за призначенням до кінця року. Маск відомий своїми оптимістичними прогнозами, але багато які з них останнім часом дійсно збуваються в термін – або, принаймні, виявляються не такими далекими від правди.

Що означає часткова експлуатація космодрому – не ясно. Можливо, її будуть використовувати для запуску прототипів Starship. У компанії дійсно є в планах відправляти ракети не тільки з Мексиканської затоки, а й з різних точок світу, розташованих поблизу великих міст. Також не можна виключати, що SpaceX спробує почати з посадки Starship на платформу, а злітати експериментальні прототипи ракети будуть як і раніше з наземного космодрому в Бока-Чіка. У будь-якому випадку, точно відомо, що обидві платформи переобладнуються зараз під роботу саме зі Starship.

Два тестових польоти прототипу Starship вже закінчилися вибухом при посадці. Варто зазначити що Маск і не очікував, на те, що посадки будуть успішними. В одному з інтерв'ю він наголосив, що компанія була б дуже здивована, якби SN8 чи SN9 здійснили успішну посадку. У SpaceX відзначили, що компанії потрібно працювати над посадкою, зокрема над розробкою опор, які забезпечать м'яку посадку.