SpaceX проведе тестовий запуск прототипу корабля Starship SN11

Компанія SpaceX планує 29 березня здійснити випробувальний політ прототипу космічного корабля Starship SN11, що розробляється для пілотованих польотів на Місяць, Марс та в межах Землі. Старт очікується після полудня за часом Східного узбережжя США (орієнтовно о 22:00 за київським часом).

Раніше, 26 березня SpaceX провела статичні вогневі випробування двигунів корабля Starship SN11. Корабель був встановлений на стартовому майданчику у Бока-Чіка на південному сході штату Техас.

Цікаво Rocket Lab запустить для BlackSky ще вісім супутників до кінця року

Як пройде політ Starship SN11

В рамках випробування корабель повинен вийти на висоту приблизно 10 км з наступним відключенням двигунів, аеродинамічним гальмуванням, повторним запуском двигунів для повернення у вертикальне положення і м'якою посадкою на стартовий майданчик. Весь політ триватиме близько шести з половиною хвилин.



Starship SN11 встановлений на платформі в Бока Чіка / Фото SpaceX

Стрім польоту Starship SN11

24 канал транслюватиме тестовий політ космічного корабля Starship SN11 на своєму каналі в YouTube. Плановий початок стріму о 21:30, однак час може зміститися в залежності від готовності корабля на платформі. Переглянути стрім можна за посиланням нижче.

Запуск Starship SN11, дивіться відео:

Минулі випробування Starship SN10

4 березня прототип космічного корабля Starship SN10 після випробувального суборбітального польоту і успішної вертикальної посадки через 8 хвилин вибухнув на землі через пошкодження, отриманих при приземленні.

Двигун SN10 мав низьку тягу через (імовірно) часткове потрапляння гелію з паливного бака. Удар на швидкості 10 м/с пошкодив опори й частину корпусу,

– написав у твіттері засновник SpaceX Ілон Маск.

Для чого SpaceX будує найбільший космічний корабель у світі

Starship одночасно і другий ступінь для досягнення орбітальної швидкості при запуску із Землі, і багаторазовий космічний апарат, здатний злітати, виконувати політ у космічному просторі та здійснювати керовану посадку на Землю, Місяць або Марс – саме таким його бачить Ілон Маск та SpaceX.

У перспективі цей корабель багаторазового використання планується запускати для виконання далеких космічних місій надважким ракета-носієм Super Heavy, оснащеним 28 потужними двигунами Raptor, який здатен виводити на низьку навколоземну орбіту до 150 тонн корисного навантаження. У пілотованому варіанті корабель Starship зможе брати на борт до 100 осіб. Раніше Маск заявив, що його ракета зможе висадити людей на Марс вже у 2026 році.

Зараз SpaceX готує перший запуск прототипу носія Super Heavy, який, за оцінкою Маска, повинен здійснити випробувальний запуск у найближчі кілька місяців. У SpaceX розраховують провести повноцінний орбітальний запуск Starship з носієм в безпілотному режимі вже у цьому році.