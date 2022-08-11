Як повідомляє 24 канал, після цього запуску загальна кількість активних сателітів мережі Starlink склала 3009 одиниць. До запланованої кількості ще багато, але SpaceX впевнено нарощує кількість супутників.

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Як пройшов запуск

Сам запуск пройшов у штатному режимі без жодних змін, що вже стало звичною справою для компанії.

Ракета Falcon 9 із супутниками стартувала з майданчика в Космічному центрі Кеннеді у Флориді та успішно здійснила вертикальну посадку на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas, що базується в Атлантичному океані.

Варто зазначити, що SpaceX сильно випередила конкурентів у сфері запуску інтернет-супутників у космос. Наприклад, OneWeb, конкурент Starlink, навіть довелося звернутися до SpaceX із проханням вивести їхні супутники на орбіту після того, як компанія припинила співпрацю з росією.

Інші новини SpaceX

Нагадаємо, що Starlink далеко не єдиний проєкт приватної космічної компанії Ілона Маска. Мільярдер має амбітні плани колонізувати Марс і для цього SpaceX працює над флагманською та найбільшою в історії людства ракетною системою Starship. Вона складається з першого ступеня Super Heavy та самого корабля Starship, які повертатимуться після польоту на Землю і повністю використовуватимуться повторно.

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Минулого року компанія активно тестувала прототипи корабля Starship та будувала бустер Super Heavy. Тепер SpaceX готується до орбітального польоту усієї системи. Так, нещодавно були проведені успішні вогневі випробування Super Heavy Booster 7 з одним двигуном Raptor наступного покоління.

Це чудова новина після нещодавньої невдачі в ході тестових випробувань бустера на майданчику, які закінчилися займанням та вибухом.