SpaceX запустила ракету Falcon 9 з пілотованим кораблем Crew Dragon до МКС

Компанія Ілона Маска разом з NASA відправила до Міжнародної космічної станції астронавтів у рамках місії Crew-2. Майже через добу корабель стикується з МКС і на станцію потрапить новий екіпаж.

Ракета Falcon 9 стартувала з мису Канаверал у Флориді 23 квітня о 12:48 за київським часом. До цього пуск було заплановано на 22 квітня, однак NASA та SpaceX вирішили відтермінувати його на добу через несприятливі погодні умови.

Чим цікавий запуск Crew-2

Це друга повноцінна місія з доставки екіпажу на МКС, яку здійснює американська приватна компанія SpaceX. Особливістю цього польоту є ще й те, що вперше в історії, як перший ступінь ракети Falcon 9 так і космічний корабель Crew Dragon застосовуються повторно.



Корабель Crew Dragon перед стартом / Скріншот 24 канал

Щодо корабля, то він використовувався під час історичної місії Demo-2 у ході якої отримав назву Endevour, в рамках якої до МКС відправилися американські астронавти Роберт Бенкен та Даглас Герлі.

Цікавий факт.

Однією з учасниць чинного екіпажу, який відправився до МКС у рамках місії Crew-2 є дружина Роберта Бенкена – Меган Макартур.

Перший ступінь, як вже було згадано, також раніше використовувався під час запуску корабля Crew Dragon у рамках місії Crew-1.

Екіпаж місії Crew-2

На борту Crew Dragon перебувають представники відразу трьох країн. Разом з американськими астронавтами Робертом Шейном Кімбро і Меган Макартур до МКС відправилися японець Акіхіко Хошіде і француз Томас Песке. Їм належить провести на борту МКС наступні шість місяців, а чинний екіпаж станції незабаром повернеться на Землю.



Астронавти місії Crew-2 / Фото SpaceX

Астронавти проведуть на борту МКС понад 200 наукових експериментів та дослідів, серед яких, як медичні дослідження, так і експерименти над новими матеріалами. Про це детально читайте у нашому матеріалі.

Посадка першого ступеня Falcon 9

Перший ступінь штатно відпрацював усі фази польоту та здійснив успішну посадку на плавучу платформу Of course i still love you. Цього разу ступеню вдалося спуститися практично в центр позначки на платформі.



Посадка першого ступеня Falcon 9 на плавучу платформу / Скріншот 24 канал