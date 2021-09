Компанія Ілона Маска SpaceX запустила з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії 51 супутник Starlink. Запуск відбувся 13 вересня о 23:55 за східним часом (14 вересня в 06:55 за Києвом).

Супутники на орбіту вивела ракета-носій Falcon 9. Перший її багаторазовий ступінь вже використовувався у дев'яти попередніх запусках. Цього разу він знову успішно приземлилася на автономну плавучу платформу Of Course I Still Love You в Тихому океані.

Чому запускали з бази Ванденберг

Через розташування цей космодром використовують для запусків на орбіти з високим нахилом, найчастіше на полярну. Ця партія з 51 супутника Starlink стала першою, яку запустили на орбіту з нахилом 70 градусів замість звичайних 53.

Орбіта з таким високим нахилом дозволить компанії почати роботу в полярних регіонах Землі. На трансляції запуску можна побачити, що незабаром після запуску нові супутники пролетіли над Антарктидою.

Запуск супутників Starlink: дивіться запис трансляції

Чим особлива ця партія супутників

У поточному вигляді Starlink працює за схемою "користувач – супутник – наземна станція", тому компанія будує або орендує наземні станції, які пов'язують супутники з інтернетом. Ця схема працює досить непогано, але вона не дає можливості зв'язуватися з супутниками у полярних регіонах і над океанами, або забезпечує нестабільний і повільний зв'язок.

SpaceX вже не перший рік розробляє систему лазерного зв'язку між апаратами на орбіті, щоб мати змогу передавати сигнал на віддалені від супутника наземні станції, використовуючи сусідні апарати у ролі ретрансляторів. Компанія вже запустила і протестувала окремі супутники з такою функцією, а тепер почала їх серійне виробництво та запуск.

Запущені супутники призначені для надання інтернету на приполярних територіях. У тому числі вони дозволять компанії почати надання послуг на Алясці. Космічні апарати оснащені новими лазерними передавачами, що має підвищити швидкість і стабільність сигналу.