SpaceX запускає український супутник "Січ-2-30": онлайн-трансляція
13 січня 2022 , 17:20Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Сьогодні, 13 січня 2022 року, планують запуск українського супутника "Січ-2-30". Подію транслюватиме SpaceX.
Супутник, який спочатку розроблявся під назвою "Січ-2-1", призначений для оптико-електронного зондування поверхні планети Земля. Його запустять в рамках місії Transporter-3.
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Трансляція запуску
Пряма трансляція запуску ракети SpaceX з українським супутником на борту: онлайн-відеоЗазначимо, що крім українського супутника в рамках місії Transporter-3 буде запущено ще понад 100 інших космічних апаратів. Така програма SpaceX називається SmallSat Rideshare – її мета здешевлення ціни на запуск корисного навантаження шляхом розподілення витрат, оскільки летить не один вантаж, а кілька від різних замовників. Так ціна за 200 кілограмів корисного навантаження становить близько мільйона доларів. Більше цікавої інформації про цю місію читайте у нашому матеріалі.