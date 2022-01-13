SpaceX запускає український супутник "Січ-2-30": онлайн-трансляція

Сьогодні, 13 січня 2022 року, планують запуск українського супутника "Січ-2-30". Подію транслюватиме SpaceX.

Супутник, який спочатку розроблявся під назвою "Січ-2-1", призначений для оптико-електронного зондування поверхні планети Земля. Його запустять в рамках місії Transporter-3.

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Трансляція запуску

Пряма трансляція запуску ракети SpaceX з українським супутником на борту: онлайн-відео