Ракета Falcon 9 стартувала з майданчика космодрому на мисі Канаверал о 09:44 за місцевим часом (18:44 за київським часом). В рамках місії Starlink на орбіту вивели чергову партію з 46 супутників Starlink.

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Рекордна посадка першого ступеня

Приблизно через дев'ять хвилин після старту перший ступінь ракети-носія здійснив посадку на спеціальну плавучу платформу під назвою A Shortfall of Gravitas, яка розташовувалась поблизу узбережжя Флориди в Атлантичному океані. Ця посадка стала сотою для перших ступенів ракет-носіїв Falcon 9. Усього ж SpaceX провела вже 107 успішних посадок перших ступенів ракет.

Менеджер з виробництва SpaceX Джессі Андерсон зазначила, що для використаної в рамках цієї місії першого ступеня ракети-носія цей пуск став 11-м. Це досягнення є рекордним для компанії, оскільки раніше SpaceX не використовувала перші ступені більше, як 10 разів.

Запис трансляції запуску Falcon 9: дивіться відео

Запуски Starlink

Цього року SpaceX вже вчетверте запустила супутники Starlink у космічний простір: два запуски було здійснено в лютому, а два у січні.

Після останнього запуску 40 із 49 запущених супутників було виведено з ладу внаслідок через геомагнітної бурі. Ці супутники увійшли в атмосферу Землі, де й згоріли.

Згідно з наявними даними, запущені в рамках місії супутники розташуються на орбітах висотою від 325 до 337 км. Загалом SpaceX запустила в космос близько 2100 супутників.

До речі, нещодавно Ілон Маск розповів скільки людей на планеті користуються послугами супутникового інтернету Starlink. За останній рік їх кількість значно зросла і сьогодні інтернетом від Маска користуються у різних куточках світу.