SpaceX вперше запустить на орбіту екіпаж зі звичайних людей

SpaceX збирається відправити у космос екіпаж зі звичайних людей – підприємця, лікаря і двох переможців конкурсу. До цього туристи літали на орбіту тільки з астронавтами NASA і космонавтами, які проходили спецпідготовку.

Джерело: SpaceX

SpaceX розповіла про запуск першого "повністю комерційного" цивільного екіпажу на орбіту Землі в кінці 2021 року. Командиром корабля стане засновник і глава компанії Shift4 Payments Джаред Ісаакман. Інші три місця займуть звичайні люди.

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Що відомо про місію

Місія отримала назву Inspiration4. Однією з її цілей є підтримка дослідницької дитячої лікарні Сейнт Джуд. Ісаакман передав установі місце на борту.

Inspiration4 – це реалізація мрії всього життя і крок назустріч майбутньому, в якому кожен може ризикнути й вивчати зірки. Я ціную величезну відповідальність, яку несе керівництво цією місією і хочу використати цей історичний момент, щоб надихнути людство на допомогу в боротьбі з дитячим раком тут, на Землі,

– каже Джаред Ісаакман.

Таким чином друге місце в кораблі отримає один з медпрацівників лікарні Сейнт Джуд, який надає першу допомогу. Третє і четверте місця отримають переможці голосування, яке пройде онлайн з 1 по 28 лютого на сайті Inspiration4. Третє місце виграє той, хто відправить пожертву лікарні Сейнт Джуд, а четверте — будь-який новий і раніше зареєстрований користувач платформи Shift4shop Ісаакмана. Виконати обидві умови можна на сайті Inspiration4.

Екіпаж місії буде тренуватися під наглядом SpaceX і готуватися до польоту на ракеті Falcon 9.

Раніше ми також писали про космічних туристів, які відправляться на МКС у першій приватній місії. Команда також складається з чотирьох осіб. Ними стали бізнесмени, інвестори та філантропи з різних країн, які заплатять за космічну подорож по 58 мільйонів доларів. У ролі командира виступить колишній астронавт.