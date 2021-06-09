Військово-повітряні сили у своїй пропозиції по бюджету на 2022 фінансовий рік просять 47,9 мільйона доларів на проєкт Rocket Cargo. Він був обраний в рамках програми військово-повітряних сил США Vanguard. Це інвестиції в дослідження, які, на думку ВПС, можуть надати корисні можливості в майбутньому.

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Rocket Cargo може використовувати Starship / Фото Military

Що відомо про проєкт Rocket Cargo

Планується з'ясувати, що потрібно для завантаження військових вантажних контейнерів в ракети класу від 30 до 100 тонн. Вантажний літак ВПС Boeing C-17 теж може перевозити до 100 тонн вантажу. Тоді навіщо використовувати ракети, якщо є вантажні літаки?

Тому, що ракета може облетіти планету за 90 хвилин, а літак - не може,

– пояснює менеджер програми Грег Спенджерс.

Спенджерс розповідає, що Пентагон з самого початку космічних польотів був зацікавлений у можливості доставляння великих вантажів за допомогою ракет. Проблема була в тому, що раніше це була нежиттєздатна мрія. У 2021 році ця мрія стає реальністю.

Також повідомляється, що в рамках проєкту Rocket Cargo військово-повітряні сили будуть активно співпрацювати з військово-космічними силами США.

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Ймовірно, так буде виглядати доставляння вантажу до пункту призначення / Фото SpaceX

Хто зможе реалізувати проєкт Rocket Cargo

Очевидно, що першою на черзі буде компанія SpaceX. Прототип міжпланетного корабля Starship уже здійснює тестові "підскоки", а найближчим часом відправиться в космос.

Та Грег Спенджерс сказав, що "ми не вважаємо SpaceX єдиним життєздатним постачальником цієї можливості".

Сьогодні такими технологічними можливостями володіють кілька компаній, не тільки SpaceX,

– додав Грег Спенджерс.

Хто ще, на думку ВПС, може найближчим часом створити корабель для доставляння 100 тонн вантажу – невідомо.