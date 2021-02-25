SpaceX провела вогневі випробування трьох двигунів Raptor чергового прототипу корабля Starship, призначеного для запуску на висоту понад 10 км. Двигуни запалилися і пропрацювали кілька секунд. Фахівці виявили несправність одного із двигунів після випробування.

Перед цим чергова спроба вогневих випробувань була перервана прямо перед завантаженням палива в космічний апарат. SpaceX вдалося швидко подолати виявлені проблеми. Втім, SN10 ще може повторити долю прототипу SN9, який чотири тижні проходив різні вогневі випробування, перш ніж, нарешті, був допущений до польоту.

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Складно сказати, наскільки успішним був тест. Спостереження на великій відстані не дають можливості зрозуміти, чи пройшло все гладко або ж спостерігалися якісь проблеми. Виконавчий директор SpaceX Ілон Маск так прокоментував минулі вогневі випробування.

Один з двигунів поводився підозріло, так що ми його замінюємо.

Тож перед запуском SpaceX доведеться провести щонайменше ще один тестовий запуск двигунів SN10.

Майбутній запуск Starship

Це буде третій пуск Starship на висоту 10 км зі спробою повернення і реактивної посадки. Всі етапи попередніх випробувань SN8 і SN9 пройшли добре, за винятком горезвісної посадки – прототипи розбилися об свої посадочні майданчики, вибухнувши яскравими вогненними кулями.

До речі, SpaceX на підставі випробувань SN8 і SN9 внесла поліпшення у Starship SN10, завдяки чому шанс успішної посадки подвоївся: згідно з оцінкою Маска, тепер він становить близько 60%. Під час запуску SN8 керівник компанії говорив, що шанси на успіх – один до трьох.

Для чого SpaceX так часто запускає Starship, якщо вони розбиваються

Ці тестові польоти є важливою частиною розвитку проєкту Starship, який SpaceX розглядає як засіб, здатний зробити можливою колонізацію Марса, спростити польоти на Місяць і буквально за годину доставляти людей з однієї частини земної кулі на протилежну. Схожий цикл розробки ракет має кожна компанія чи космічне агентство, однак всі ці моменти не афішуються, тоді як SpaceX розробляє Starship просто під відкритим небом.

Остаточна версія Starship отримає шість двигунів Raptor (проти трьох у поточних прототипів). Система буде складатися з двох повністю поворотних частин: самого корабля заввишки 50 метрів і величезною 70-метрової ракети Super Heavy, яка отримає близько 30 двигунів Raptor.