SpaceX вивела на орбіту супутник SXM-8 та здійснила рекордну успішну посадку першого ступеня

Приватна космічна компанія SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9, за допомогою якої на орбіту Землі був виведений супутник зв'язку SXM-8 радіомовної компанії Sirius XM. Через кілька хвилин після старту перший ступінь ракети в черговий раз успішно сів на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Пуск ракети відбувся 6 червня о 00:26 за часом Східного узбережжя США (7:26 за Києвом) з майданчика космодрому на мисі Канаверал. Для SpaceX цей пуск став вже 18-м у цьому році.

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Як пройшов запуск ракети Falcon 9

Якщо коротко, то все пройшло у штатному режимі. Приблизно через дев'ять хвилин після старту перший ступінь ракети-носії успішно сів на спеціальну плавучу платформу під назвою Just Read The Instructions.

Трансляція запуску ракети Falcon 9: дивіться відео

У рамках місії SpaceX здійснила успішну посадку першого ступеня вже 87-й раз. Крім того, компанія Ілона Маска здійснила вже другий пуск за три дні з мису Канаверал.

У четвер в космічний простір відправився корабель Dragon , на борту якого перебувало кілька тонн вантажу для екіпажу Міжнародної космічної станції. В суботу цей корабель успішно зістикувався з орбітальною станцією.

Крім того, Falcon 9 вивела на орбіту супутник SXM-8 масою 7 тонн. Він буде використовуватися для трансляції супутникового радіо клієнтам компанії Sirius XM у США, Канаді та країнах Карибського басейну.



Супутник зв'язку SXM-8 / Фото Space.com

Це вже другий масивний супутник SXM, який виводиться на орбіту SpaceX. Попередній 7–тонний апарат SXM-7 був запущений у космос в грудні минулого року.

Супутник SXM-7 так і не був введений в експлуатацію, і компанія вже, а також отримала 225 мільйонів доларів страхової компенсації, що покриває запуск і перший рік роботи апарату.

Згідно з наявними даними, Sirius XM має намір побудувати і вивести на орбіту ще один такий же супутник, який повинен стати заміною SXM-7.