Пуск ракети відбувся 6 червня о 00:26 за часом Східного узбережжя США (7:26 за Києвом) з майданчика космодрому на мисі Канаверал. Для SpaceX цей пуск став вже 18-м у цьому році.
Цікаво Корабель SpaceX Dragon успішно пристикувався до МКС
Як пройшов запуск ракети Falcon 9
Якщо коротко, то все пройшло у штатному режимі. Приблизно через дев'ять хвилин після старту перший ступінь ракети-носії успішно сів на спеціальну плавучу платформу під назвою Just Read The Instructions.
Трансляція запуску ракети Falcon 9: дивіться відео
У рамках місії SpaceX здійснила успішну посадку першого ступеня вже 87-й раз. Крім того, компанія Ілона Маска здійснила вже другий пуск за три дні з мису Канаверал.
Крім того, Falcon 9 вивела на орбіту супутник SXM-8 масою 7 тонн. Він буде використовуватися для трансляції супутникового радіо клієнтам компанії Sirius XM у США, Канаді та країнах Карибського басейну.
Супутник зв'язку SXM-8 / Фото Space.com
Це вже другий масивний супутник SXM, який виводиться на орбіту SpaceX. Попередній 7–тонний апарат SXM-7 був запущений у космос в грудні минулого року.
Згідно з наявними даними, Sirius XM має намір побудувати і вивести на орбіту ще один такий же супутник, який повинен стати заміною SXM-7.