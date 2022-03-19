Як повідомляє 24 канал, запуск відбувся о 6:42 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал. Ракета Falcon 9 здійснила успішний старт та посадку першого ступеня. Супутники також успішно досягли місця призначення.

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Зараз супутники вже виведені на свої цільові орбіти. Загалом станом на сьогодні вже запущено понад 2300 космічних апаратів системи Starlink.

Цікавий факт! Під час запуску було використано перший ступінь ракети, який раніше літав уже 11 разів. Ще ж і надто, SpaceX змогла вкотре успішно посадити її на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. Тим самим встановлено новий рекорд з багаторазового використання ступеня Falcon 9.

Про Starlink коротко

Проєкт Starlink передбачає формування глобальної супутникової системи для надання широкосмугового доступу до мережі по всьому світу. Зрештою, інфраструктура Starlink має об'єднати майже 12 тисяч невеликих космічних апаратів.

Starlink в Україні

Сьогодні супутниковий інтернет Starlink також працює і в Україні. Напередодні Україна отримала чергову партію обладнання від SpaceX для забезпечення роботи системи.

Нагадаємо, що першу партію обладнання до України відправив глава SpaceX Ілон Маск на прохання міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова після вторгнення Росії в Україну.

SpaceX серйозно підійшла до роботи над Starlink в Україні. Ілон Маск повідомив, що на проєкт перекинули команду Starship, яка працювала над космічним кораблем. Через це навіть перенесли запуск корабля на невизначений час.

Компанія постійно працює над покращенням кіберзахисту обладнання. Крім того, свіже оновлення програмного забезпечення дозволяє антенам працювати на ходу та заряджатися від автомобільного прикурювача.