SpaceX запустила чергові 60 супутників Starlink і успішно повернула ракету, яка літала вшосте

Компанія SpaceX в черговий раз запустила свою багаторазову ракету-носій Falcon 9. В рамках місії Starlink компанія вивела на орбіту 60 інтернет-супутників. Перший ступінь здійснив успішну посадку на платформу Just read the instructions в Атлантичному океані. Трохи пізніше компанія підтвердила успішне виведення супутників на низьку навколоземну орбіту.

Варто зазначити, що конкретно цей перший ступінь здійснив вже шість успішних запусків ракет для різних місій SpaceX.

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До речі, саме цей ступінь використовували у 2020 році під час місії Demo-2 – першого запуску на Falcon 9 і кораблі Dragon космонавтів до Міжнародної космічної станції. Також він застосовувався у місіях ANASIS-II, CRS-21, Transporter-1 і Starlink.

Інші цікаві моменти запуску SpaceX

Цікаво, що цього разу повторно використовувалися також обтічники корисного навантаження, що застосовувалися в минулому році. Одна частина носового обтічника застосовувалася під час запуску європейського супутника Sentinel-6A, а інша – у двох комерційних супутникових місіях ANASIS-II і SXM-7.

Нагадаємо: клієнти Starlink, які беруть участь у програмі бета-тестування "Краще, ніж нічого", отримують комплект, який включає антену і маршрутизатор Wi-Fi для бездротового підключення до супутникового інтернету. У США стартовий комплект коштує 500 доларів при щомісячній абонентській платі 100 доларів.