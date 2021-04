Ракета Falcon 9 успішно стартувала та вивела на орбіту угрупування супутників Starlink. Після цього перший ступінь здійснив видовищну посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You, яка стала сьомою посадкою конкретного ступеня.

Перший ступінь, який вивів супутники у космос, має маркування B1058 і є одним з ветеранів SpaceX. Раніше він брав участь у доставці космонавтів NASA Боба Бенкена й Дуга Герлі на Міжнародну космічну станцію, в місіях ANASIS-II, CRS-21, Transporter-1 і двох запусках Starlink. Одна половина обтічника Falcon 9 раніше була залучена у місії AMOS-17 і двічі захищала супутники Starlink при виведенні на орбіту, а друга половина – один раз брала участь у місії Starlink.

Під час посадки першого ступеня на плавучу платформу, камера встановлена на ракеті показала повний процес посадки до моменту зупинки роботи двигунів, що буває вкрай рідко під час запусків SpaceX. Частіше вид на процес посадки демонструє камера встановлені на платформі та й вона частіше вимикається під час посадки демонструючи вже стоячий на платформі ступінь.

Переглянути вражаюче відео посадки можна нижче.

Зростання супутників Starlink

Початковий план SpaceX полягав у запуску угруповання з 1440 супутників широкосмугового зв'язку, і компанія вже наближається до цього показника. Але в кінцевому рахунку сузір'я може складатися з десятків тисяч супутників, оскільки SpaceX отримала дозвіл на виведення до 30 000 апаратів на низьку навколоземну орбіту, а також можливість запуску додаткової кількості апаратів.

Зараз клієнти Starlink, які беруть участь у програмі бета-тестування "Краще, ніж нічого", отримують комплект, який включає антену та маршрутизатор Wi-Fi для бездротового супутникового підключення до інтернету. У США стартовий комплект коштує 500 доларів при щомісячній абонентській платі 100 доларів, але програма діє вже у багатьох країнах. SpaceX планує розгорнути супутникові послуги до кінця року в 25 країнах. Компанія також нещодавно подала заявку на забезпечення доступу до супутникового інтернету для рухомих об'єктів.