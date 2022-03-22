SpaceX виведе на орбіту супутники зв'язку OneWeb замість "Роскосмосу"

Раніше цього місяця російська космічна агенція "Роскосмос" припинила співпрацю з британською компанією OneWeb, для якої на ракетах "Союз" виводила на орбіту телекомунікаційні супутники. Тепер стало відомо, що надалі супутники OneWeb доставлятимуться на орбіту ракетами Falcon 9 американської компанії SpaceX.

На початку цього місяця "Роскосмос" зажадав від OneWeb гарантій того, що супутники, що виводяться на орбіту, не будуть використовуватися у військових цілях. Серед іншого висувалася вимога, відповідно до якої уряд Великобританії мав продати свою частку в аерокосмічній компанії.

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Британська влада відмовилася виконувати ці вимоги, та розірвала з Росією співпрацю у рамках проєкту OneWeb.

SpaceX прийшов на підмогу

Тепер OneWeb оголосила про підписання договору зі SpaceX, яка і займеться подальшою доставкою супутників компанії до космосу.

Ми вдячні SpaceX за підтримку, яка відбиває наше спільне бачення безмежного потенціалу космосу. Ми продовжуємо йти шляхом створення нашого супутникового угруповання, призначеного для забезпечення надійного, швидкого та безпечного зв'язку по всьому світу,

– прокоментував підписання угоди зі SpaceX генеральний директор OneWeb Ніл Мастерсон.

Очікується, що перший пуск у рамках цієї співпраці буде здійснено наприкінці 2022 року.

Зараз на орбіту Землі було доставлено 428 телекомунікаційних апаратів OneWeb, тоді як компанія планує створити угруповання з 648 супутників.