Наразі відомо, що космічна фабрика пропрацює у космосі три місяці. Varda Space поки не розкриває інформацію про те, що саме ця фабрика буде виробляти. Відомо лише, що цей апарат – перший з трьох, які були розроблені силами Varda Space для демонстрації технологій, необхідних для виробництва у невагомості. Другий і третій відправляться на орбіту у кінці 2024 року, з урахуванням досвіду, отриманого після першого запуску.

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Перша фабрика на орбіті

Каліфорнійський стартап Varda Space, який залучив на сьогодні понад 53 мільйони доларів інвестицій, не уточнює, що саме планується випускати на орбітальній фабриці. Про це стане відомо, як тільки буде підписано контракт з клієнтом, пояснили в компанії.

Серед можливих варіантів – цілий спектр цінних продуктів від медикаментів і біологічних органів до оптоволокна і напівпровідників.

Річ у тім, що виробництво в умовах мікрогравітації дасть змогу добитися вищої якості продукції, а потенціал у ринку досить високий, щоб спробувати саме такий тип виробництва, впевнені засновники стартапу.

Однак головні труднощі, з якими зіткнулися інженери Varda, це розробка капсул для повернення готової продукції. Така капсула повинна буде доставити 40-60 кілограмів продукції на Землю.

Відверто кажучи, повернення складніше, ніж будь-який виробничий процес та обладнання. Удар об атмосферу – це наша найсерйозніша проблема,

– зауважив Вілл Брюе, гендиректор компанії.

SpaceX виведе на орбіту готову систему

Компанія Ілона Маска, за словами керівників стартапу, була обрана саме тому, що вона пропонує найбільш вигідні та надійні рішення. Крім того, одним з найголовніших аргументів на користь SpaceX стала ціна на запуск, яка суттєво менша ніж у конкурентів.