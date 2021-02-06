SpaceX виграла контракт на запуск інфрачервоного телескопа SPHEREx для NASA

Джерело:SpaceX
Агентство NASA вибрало компанію SpaceX і її ракету Falcon 9 для надання послуг із запуску інфрачервоного телескопа SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer).
Агентство NASA вибрало компанію SpaceX та її ракету Falcon 9 для надання послуг із запуску інфрачервоного телескопа SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer).
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SPHEREx – це дворічна астрофізична місія з вивчення космічного простору у ближньому інфрачервоному світлі, який, хоча і невидимий для людського ока, служить потужним джерелом інформації про народження Всесвіту та розвиток галактик.
Інфрачервоний телескоп SPHEREx також буде здійснювати пошук ознак води і необхідних для відомих нам форм життя органічних молекул у хмарних регіонах, де зірки народжуються з газу й пилу – іноді вони звуться зоряними яслами. Також будуть вивчатися диски навколо зірок, де можуть формуватися нові планети.
Астрономи будуть використовувати телескоп для збору даних про більш ніж 300 мільйонів галактик, а також більш ніж 100 мільйонів зірок у Чумацькому Шляху. Загальна вартість місії SPHEREx для NASA складе приблизно 98,8 мільйона доларів, включаючи послуги із запуску та інші витрати.
Що досліджуватиму SPHEREx у космосі
Місія фінансується відділом астрофізики Управління наукових місій NASA у штаб-квартирі агентства у Вашингтоні й очолюється Програмою дослідників у Центрі космічних польотів імені Годдарда в Грінбелті (штат Меріленд). Лабораторія реактивного руху NASA у Південній Каліфорнії відповідає за загальне управління проєктом, системну розробку, інтеграцію, випробування і операції місії.
В даний час місія націлена на запуск в червні 2024 року на ракеті Falcon 9 з космічного стартового комплексу-4E на базі ВПС Ванденберг в Каліфорнії.