Як повідомляє 24 канал, запуск, який пройде на кілька днів пізніше, ніж очікувалося, після затримки "мокрої генеральної репетиції" NASA Artemis 1, започаткує першу пілотовану місію, організовану техаською компанією Axiom Space.

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Про місію Ax-1

Ax-1 вирушить із 10-денною місією на космічну станцію. Командувати екіпажем буде колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрія. Місія також доставить на МКС комерційних пасажирів:

Ларрі Коннора,

Марка Паті

та Ейтана Стіббе.

Коли стартує місія

Ax-1 має бути запущений сьогодні, 8 квітня, об 7:45 ранку за східним поясним часом (14:45 за Києвом) з майданчика 39A у Космічному центрі Кеннеді NASA на космічному узбережжі Флориди. Екіпаж полетить на борту корабля SpaceX Crew Dragon на ракеті Falcon 9.

Ви можете переглянути запуск у прямому ефірі прямо безпосередньо на сторінці SpaceX на YouTube, або ж прямо тут на відео нижче.

Трансляція запуску місії Ax-1: дивіться відео

Що буде після запуску

Ax-1 зістикується з космічною станцією завтра (9 квітня) приблизно о 7:30 за східним поясним часом (11:30 за Грінвічем). Місія триватиме 10 днів, вісім з яких екіпаж проведе на борту космічної станції. Це буде перша місія з екіпажем Axiom Space, а також перша повністю приватна місія на станцію.

Комерційні члени екіпажу, які, як вважається, заплатили близько 55 мільйонів доларів кожен за свої місця, не просто розважатимуться. Вони нестимуть із собою припаси та наукові експерименти для космічної станції.

Окрім цього буде проведена низка експериментів, які включають застосування "мозкової гарнітури" від ізраїльського стартапу, метою якого є вивчення того, як мозок реагує на космічний політ і життя в космосі, а також інше наукове обладнання від некомерційного фонду Рамона.

Спеціаліст місії Стіббе доправить із собою ці експерименти від імені фонду, співзасновником якого є він сам, на згадку про свого друга, ізраїльського астронавта Ілана Рамона, який загинув на борту космічного корабля "Колумбія" під час трагічного завершення місії у 2003 році. Стіббе стане другим ізраїльтянином, який досяг орбіти; Рамон був першим.

Плани Axiom Space на орбіті

Місія Axiom Ax-1 – перша велика місія компанії, але вона є частиною значно масштабнішого плану створення комерційної космічної станції на орбіті. Компанія вже розпочала будівництво першої у світі комерційної космічної станції.

Axiom планує запустити свій перший модуль на МКС у 2024 році, а потім відправити ще кілька протягом наступних кількох років. Ці модулі в кінцевому підсумку будуть від'єднані від МКС і стануть станцією Axiom, що вільно літає, на орбіті, заявила компанія.