Цього разу з доставкою місяцеходу їм допомагатиме американська ракета. Для доставки арабського місяцеходу компанія iSpace спроєктувала посадковий модуль вагою 240 кг, висотою 2,3 м і шириною 2,6 м.

Цікаво Політ вертольота Ingenuity знову перенесли: потрібне оновлення прошивки апарата

Збиранням модуля буде займатися компанія ArianeGroup, яка також надасть свою рухову установку. Потім модуль відвезуть в США, звідки її на орбіту Землі виведе ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX. Шлях на орбіту Місяця модуль подолає самостійно, після чого здійснить посадку і спустить місяцехід.

У ході місії також планується випробувати нову твердотільну батарею компанії NGK Spark Plug. Акумулятор спеціально створений для роботи в умовах екстремального середовища на нашому супутнику і повинен буде підтвердити заявлені характеристики.

Захоплення Місяця

У найближчі роки на Місяці буде тісно. Крім підготовки до пілотованих місій NASA за програмою "Артеміда", Місяць збираються освоювати багато приватних компаній. У NASA також підтримують програму Commercial Lunar Payload Services з доступу приватного бізнесу до дослідження Місяця. Головними напрямками цієї програми стане пошук води та інших ресурсів, які допомогли б у створенні стійкої присутності людини на Місяці.