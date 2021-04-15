Ця місія стане ключовою для створення постійної бази на Місяці в рамках програми "Артеміда", а також покаже, на що здатні носії Falcon Heavy, що літали до сих пір всього кілька разів.

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Новий місяцехід від NASA

У минулому році NASA доручила Astrobotic за 200 мільйонів відправити на південний полюс Місяця дослідний транспорт VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover). Цей місяцехід оснащений інструментами для пошуку водяного льоду в перманентно затіненому регіоні під поверхнею небесного тіла. Лід необхідний для зведення постійної населеної бази в рамках програми "Артеміда". Термін служби апарату після посадки – 100 днів.

Згідно з угодою, VIPER буде занурений всередину спускового модуля Griffin, над яким ще працюють інженери Astrobotic. Його кваліфікаційні випробування призначені на цей рік. У якості перевізника компанія вибрала Falcon Heavy. Політ попередньо призначений на 2023 рік.

SpaceX доправить місяцехід на супутник

Ракета важкого класу Falcon Heavy зробила дві місії у 2019 році, але нещодавно підписаний контракт з приватною космічною компанією Astrobotic стане першим польотом апарату до Місяця. Подробиці угоди не розголошуються, але на сайті SpaceX вказана вартість польоту на Falcon Heavy – 90 мільйонів доларів. Втім, деякі урядові місії обходилися набагато дорожче.

Також SpaceX доставить на орбіту Місяця перший вантаж компонентів, з яких буде побудована станція Gateway. Ракета Falcon Heavy візьме на борт головну секцію станції, що включає житловий модуль і руховий елемент. Старт цій місії попередньо запланований на травень 2024 року.