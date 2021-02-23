Вперше в історії: SpaceX відправить у космос людину з протезованою частиною тіла

Компанія SpaceX повідомила, що другим членом екіпажу для цивільної місії в космос буде помічниця лікаря Хейлі Арцено. У неї в лівій нозі деякі кістки замінені на протези, все через рак кісток, який дівчині діагностували в дитинстві. Вона стане першою людиною з протезованою частиною тіла, яка побуває в космосі.

Ніколи не була космонавткою, – Хейлі Арцено

У Хейлі Арцено діагностували рак кісток, коли їй було 10 років. Вона лікувалася у госпіталі Сент-Джуд. Лікування було важким – дівчині робили хіміотерапію, а також прооперували, поставивши протез.

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Після операції Хейлі не могла підняти ногу, а тим паче ходити без милиць. Дівчина вчилась банально тримати рівновагу, а тому ніколи й подумати не могла, що матиме можливість стати космонавткою.

До цієї місія я ніколи не була б космонавткою. Місія відкриває можливості космічних подорожей для людей, які фізично не досконалі,

– сказала Хейлі Арцено.

Лікування завершилось успішно і дівчина згодом здобула ступінь бакалавра з іспанської мови та ступінь асистента лікаря. Наразі вона працює у тому ж госпіталі Сент-Джуд – намагається врятувати дітей, у яких діагностували лейкемію чи лімфому.

Пропозицію стати космонавткою Арцено отримала на початку січня 2021 року. Погодилась не одразу – спочатку обговорила новину з братом та його дружиною, вони є аерокосмічними інженерами. Одразу після цього прийняла рішення погодитись.

Хейлі Арцено розповіла, що зовсім не хвилюється перед місією, адже довіряє інженерам.

"Представляти людей, хворих на рак, та тих, хто поборов недугу, – це неймовірна честь. Коли ви лікуєтеся, ви дуже зосереджені на повсякденному житті. Тоді дуже важко дивитися у майбутнє. Я сподіваюся, що ця місія дозволить їм уявити своє майбутнє", – запевнила Хейлі.

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Можливість взяти участь у місії ще є

SpaceX обирає ще 2 членів екіпажу. Вони також будуть звичайними людьми, а не професійними космонавтами. Щоб стати один з членів екіпажу, необхідно виконати певні умови:

одного оберуть серед тих, хто зробить пожертвує госпіталю , сума повинна бути не меншою ніж 10 доларів;

, сума повинна бути не меншою ніж 10 доларів; ще одного – серед користувачів платформи Shift4Shop.

Також важлива вимога – потрібно бути резидентом Сполучених Штатів.

Екіпаж пройде спеціальну підготовку на стресостійкість та готовність до надзвичайних ситуацій. Також людей навчатимуть, як проживати в умовах гравітації.

Що відомо про місію