У першій половині року SpaceX дуже активно нарощувала кількість систем супутникового інтернету Starlink. Всього було проведено 20 запусків. Але останній відбувся 26 травня, і пауза триває досі. Але вже в серпні компанія повернеться до розширення мережі.

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Що відомо

У наступному місяці SpaceX відправить дві ракети Falcon 9 з супутниками Starlink. За раз на орбіту під час такого запуску виводиться приблизно 60 апаратів.

Перший запуск відбудеться 10 серпня з майданчика військово-повітряної бази Ванденберг в Каліфорнії.

Другий — в середині місяця з майданчика на мисі Канаверал.

SpaceX отримала дозвіл Федеральної комісії зі зв'язку США на експлуатацію близько 12 000 супутників для забезпечення доступу в інтернет. На першому етапі на орбіту має бути виведено 4408 супутників — навіть це дозволить надавати послуги з доступу в мережу з будь-яких куточків земної кулі.

Поки запущено 1740 супутників з урахуванням декількох ранніх прототипів. Якщо компанія збереже колишні темпи запусків, то до кінця року на орбіті буде близько 3000 супутників Starlink.