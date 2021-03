Компанія Ілона Маска провела вже рутинний для себе 21-й запуск ракети Falcon 9 в рамках місії Starlink. Ракета успішно стартувала і згодом виведе на орбіту чергові 60 супутників, які приєднаються до сузір'я супутникового інтернету Starlink.

Після старту ракети Falcon 9 перший ступінь здійснив успішну посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You. Важливо додати, що це був рекордний дев'ятий запуск конкретного ступеня Falcon 9.

Що нового в 21-му запуску Starlink

Варто зазначити, що SpaceX відмовилася від ідеї ловити обтікачі ракети в сітки спеціально обладнаними суднами. Відтепер у компанії будуть виловлювати обтікачі з води готуючи їх до повторного використання.

Для цього їх дещо переобладнали у порівнянні з попередніми запусками. Тепер вони повинні менше наповнюватися водою після посадки. Додамо, що конкретні обтікачі використовуються вже вдруге.

Тестування супутникового інтернету Starlink

Нещодавно кількість країн які можуть скористатися супутниковим інтернетом Starlink збільшилася до двох: Німеччина та Нова Зеландія приєдналися до тестової програми.

Нагадаємо: клієнти Starlink, які беруть участь у програмі бета-тестування "Краще, ніж нічого", отримують комплект, який включає антену і маршрутизатор Wi-Fi для бездротового підключення до супутникового інтернету. У США стартовий комплект коштує 500 доларів при щомісячній абонентській платі 100 доларів.