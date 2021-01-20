Сильний вітер не став на заваді: SpaceX успішно запустила та повернула ракету Falcon 9
Ракета Falcon 9 злетіла та вивела на орбіту корисне навантаження з 60 супутників зв'язку Starlink. Потім перший ступінь зіткнувася з труднощами при приземленні. За словами інженера SpaceX Джессі Андерсона, вітри біля місця посадки були сильнішими, ніж будь-коли раніше, при польотах Falcon 9.
Принагідно SpaceX вирішила перевірити приземлення Falcon 9 при такій погоді. У ході маневру відео від судна Just Read the Instructions було ненадовго втрачено, однак, коли сигнал відновився, перший ступінь Falcon 9 вже перебував у центрі посадкової площадки, повідомляє 24 канал.
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Особливості запуску SpaceX і нові рекорди
Цей конкретний прискорювач № 1051, вже 8-й раз повертається на платформу і буде використаний для майбутнього запускую. Наразі це рекордний показник серед перших ступенів ракет Falcon 9. SpaceX очікує, що до кінця поточного року досягне планки в 10 застосків хоча б на одному прискорювачі Falcon 9.
Запуск примітний ще й тим, як швидко вдалося підготувати перший ступінь до запуску: попередній раз ракета використовувалася 13 грудня у місії з запуску Sirius XM-7 на геоперехідну орбіту. Ця 38-денна пауза значно перевершила попередній рекорд термінів повторного використання ступені, що склав 51 день. Тобто інженери і техніки компанії продовжують розвивати навички відновлення і ремонту ракет.
Запуск місії Starlink був спочатку відкладений на 24 години через несприятливі погодні умови в зоні приводнення. Потім компанія відклала місію ще на день, заявивши, що потрібно більше часу для передпускових перевірок.
Переглянути повний запис запуску ракети Falcon 9 компанії SpaceX можна нижче.
Які новини в проєкті Starlink
Це був 16-й запуск вже серійних супутників Starlink. Загальна кількість апаратів Starlink на низькій навколоземній орбіті, запущених SpaceX, перевалила за 1000. Деякі з них більше не працюють і перебувають у процесі виведення з орбіти (або вже виведені).
Зараз SpaceX пропонує бета-тест супутникового інтернету в окремих регіонах США, Канади і Великої Британії. Перші враження користувачів в цілому позитивні. Як очікується, в цьому році пропозиція послуги буде істотно розширена. У той же час SpaceX намагається знизити незручності, які створюють для вчених великі угруповання супутників, що заважають астрономічним спостереженням. У минулому році компанія почала додавати спеціальні елементи, щоб зменшити відбивну здатність своїх супутників.
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