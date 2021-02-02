SpaceX провела випробування Starship SN9: корабель знову вибухнув – відео

Команда SpaceX успішно випробувала прототип Starship SN9 у ніч з вівторка на середу. Корабель здійснив політ на 10 кілометрів, виконав необхідні маневри однак вибухнув під час прихемлення на платформу.
Джерело: 24 канал
Випробувальний політ провели з пускового комплексу SpaceX у штаті Техас. Варто зазначити, що тестова версія Starship SN9 володіє важливою відмінністю – корабель обладнали підвищеною кількістю теплозахисних плиток.
Якщо пропустили Прототип корабля SpaceX Starship вибухнув під час тестового польоту: вражаюче відео
Тестовий корабель Starship SN9 здійснив успішний старт, піднявся на висоту 10 кілометрів та виконав маневр розвороту в горизонтальне положення. Після цього корабель почав спуск, однак під час маневру гальмування щось пішло не так і корабель розбився об посадкову платформу.
За планом Starship повинен був приземлитися лише на одному двигуні.
Корабель SN9 вибухнув під час приземлення
Прототип Starship SN9 кілька разів проходив вогневі випробування перед стартом. Одного разу SpaceX провела аж 4 вогневих випробування поспіль. Загалом тестовий екземпляр Starship SN9 витримав щільну програму випробувань – від наддуву і тестової заправки баків, до WDR – заправки та підготовки двигунів до запуску.
Корабель Starship планують використовувати як для перевезення людей так і для доставки вантажів на Землі, Місяці та Марсі. Загалом Starship складається з двох елементів багаторазового використання: космічного корабля заввишки 50 метрів, який називається Starship, і гігантської ракети, відомої як Super Heavy.
Як корабель Starship так і ракета-носій Super Heavy отримають двигуни Raptor наступного покоління. Фінальна версія корабля буде оснащена шістьма двигунами Raptor, а Super Heavy матиме близько 30 двигунів.
Зоряний корабель буде достатньо потужним, щоб стартувати з Місяця і Марса, але йому знадобиться допомога Super Heavy, щоб піднятися з нашої набагато масивнішої планети.