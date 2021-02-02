SpaceX провела випробування Starship SN9: корабель знову вибухнув – відео
Команда SpaceX успішно випробувала прототип Starship SN9 у ніч з вівторка на середу. Корабель здійснив політ на 10 кілометрів, виконав необхідні маневри однак вибухнув під час прихемлення на платформу.
Джерело: 24 канал
Випробувальний політ провели з пускового комплексу SpaceX у штаті Техас. Варто зазначити, що тестова версія Starship SN9 володіє важливою відмінністю – корабель обладнали підвищеною кількістю теплозахисних плиток.
Якщо пропустили Прототип корабля SpaceX Starship вибухнув під час тестового польоту: вражаюче відео
Як пройшли випробування Starship SN9
Тестовий корабель Starship SN9 здійснив успішний старт, піднявся на висоту 10 кілометрів та виконав маневр розвороту в горизонтальне положення. Після цього корабель почав спуск, однак під час маневру гальмування щось пішло не так і корабель розбився об посадкову платформу.
За планом Starship повинен був приземлитися лише на одному двигуні.
Starship SN9 вибухнув під час приземлення, відео:
Корабель SN9 вибухнув під час приземлення
Фото польоту SN9:
Тестові випробування SN9
Прототип Starship SN9 кілька разів проходив вогневі випробування перед стартом. Одного разу SpaceX провела аж 4 вогневих випробування поспіль. Загалом тестовий екземпляр Starship SN9 витримав щільну програму випробувань – від наддуву і тестової заправки баків, до WDR – заправки та підготовки двигунів до запуску.
Як SpaceX використовуватиме Starship
Корабель Starship планують використовувати як для перевезення людей так і для доставки вантажів на Землі, Місяці та Марсі. Загалом Starship складається з двох елементів багаторазового використання: космічного корабля заввишки 50 метрів, який називається Starship, і гігантської ракети, відомої як Super Heavy.
Як корабель Starship так і ракета-носій Super Heavy отримають двигуни Raptor наступного покоління. Фінальна версія корабля буде оснащена шістьма двигунами Raptor, а Super Heavy матиме близько 30 двигунів.
Зоряний корабель буде достатньо потужним, щоб стартувати з Місяця і Марса, але йому знадобиться допомога Super Heavy, щоб піднятися з нашої набагато масивнішої планети.
Що таке Starship?Це найбільший на сьогодні проєкт компанії SpaceX. Комплекс об'єднає у собі функції другого ступеня й багаторазового космічного корабля.
У майбутньому компанія Ілона Маска має намір створити танкер на основі Starship, який, як було оголошено раніше, можна буде застосовувати у разі тривалих експедицій.
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