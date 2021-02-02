Команда SpaceX успішно випробувала прототип Starship SN9 у ніч з вівторка на середу. Корабель здійснив політ на 10 кілометрів, виконав необхідні маневри однак вибухнув під час прихемлення на платформу.

Джерело: 24 канал

Випробувальний політ провели з пускового комплексу SpaceX у штаті Техас. Варто зазначити, що тестова версія Starship SN9 володіє важливою відмінністю – корабель обладнали підвищеною кількістю теплозахисних плиток.

Якщо пропустили Прототип корабля SpaceX Starship вибухнув під час тестового польоту: вражаюче відео

Як пройшли випробування Starship SN9

Тестовий корабель Starship SN9 здійснив успішний старт, піднявся на висоту 10 кілометрів та виконав маневр розвороту в горизонтальне положення. Після цього корабель почав спуск, однак під час маневру гальмування щось пішло не так і корабель розбився об посадкову платформу.

За планом Starship повинен був приземлитися лише на одному двигуні.

Starship SN9 вибухнув під час приземлення, відео:



Корабель SN9 вибухнув під час приземлення

Фото польоту SN9:

Тестові випробування SN9

Прототип Starship SN9 кілька разів проходив вогневі випробування перед стартом. Одного разу SpaceX провела аж 4 вогневих випробування поспіль. Загалом тестовий екземпляр Starship SN9 витримав щільну програму випробувань – від наддуву і тестової заправки баків, до WDR – заправки та підготовки двигунів до запуску.

Як SpaceX використовуватиме Starship

Корабель Starship планують використовувати як для перевезення людей так і для доставки вантажів на Землі, Місяці та Марсі. Загалом Starship складається з двох елементів багаторазового використання: космічного корабля заввишки 50 метрів, який називається Starship, і гігантської ракети, відомої як Super Heavy.

Як корабель Starship так і ракета-носій Super Heavy отримають двигуни Raptor наступного покоління. Фінальна версія корабля буде оснащена шістьма двигунами Raptor, а Super Heavy матиме близько 30 двигунів.

Зоряний корабель буде достатньо потужним, щоб стартувати з Місяця і Марса, але йому знадобиться допомога Super Heavy, щоб піднятися з нашої набагато масивнішої планети.