SpaceX запустила ракету Falcon 9 з черговою партією супутників Starlink: дивіться відео

Американська приватна компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 та вивела на низьку навколоземну орбіту 60 супутників Starlink. Пуск здійснили з Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида о 10:24 за київським часом.

Попередньо запуск ракети Falcon 9 з супутниками Starlink кілька разів відкладався. У кінці лютого SpaceX скасувала запуск ракети за хвилину і 24 секунди до старту. Вже у березні 1 і 2 числа місяця запуски знову довелося відкласти через несприятливі погодні умови.

Запуск Falcon 9

Старт пройшов успішно, як і всі подальші етапи аж до виведення супутників на орбіту. Щодо першого ступеня Falcon 9 то він здійснив успішну посадку на плаваючу платформу Of course i still love you. Це підтвердили диспетчери під час стріму, який транслювала SpaceX.

Момент старту ракети Falcon 9: дивіться відео

Цей запуск став для SpaceX 75 успішним стартом орбітальної ракети, а для конкретного першого ступеня це вже 8 запуск, який закінчився успішно.