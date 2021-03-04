SpaceX запустила ракету Falcon 9 з черговою партією супутників Starlink: дивіться відео
Американська приватна компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 та вивела на низьку навколоземну орбіту 60 супутників Starlink. Пуск здійснили з Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида о 10:24 за київським часом.
Джерело:24 канал
Попередньо запуск ракети Falcon 9 з супутниками Starlink кілька разів відкладався. У кінці лютого SpaceX скасувала запуск ракети за хвилину і 24 секунди до старту. Вже у березні 1 і 2 числа місяця запуски знову довелося відкласти через несприятливі погодні умови.
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Запуск Falcon 9
Старт пройшов успішно, як і всі подальші етапи аж до виведення супутників на орбіту. Щодо першого ступеня Falcon 9 то він здійснив успішну посадку на плаваючу платформу Of course i still love you. Це підтвердили диспетчери під час стріму, який транслювала SpaceX.
Момент старту ракети Falcon 9: дивіться відео
Цей запуск став для SpaceX 75 успішним стартом орбітальної ракети, а для конкретного першого ступеня це вже 8 запуск, який закінчився успішно.
- Нагадаємо, що у середині лютого ракета Falcon 9 також успішно доставила на орбіту 60 супутників Starlink. Однак тоді SpaceX не змогла посадити перший ступінь ракети Falcon 9 на плавучу платформу в Атлантичному океані.
- До слова, це вже другий успішний запуск SpaceX за останню добу. Раніше компанія здійснила успішний старт та посадку прототипу корабля Starship SN10, який здійснив усі неодхідні маневри та успішно приземлився, однак вибухнув за кілька хвилин після приземлення.
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